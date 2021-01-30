شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة الكشفية العالمية بالتنسيق مع الجانب المصري، ممثلا فى وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصرى، بشكل رسمى استضافة مصر للمؤتمر الكشفى العالمى الثالث والأربعين ومنتدى الشباب الكشفى العالمى الخامس عشر والأربعين (2024).

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن جميع أجهزة الدولة تعمل فى تكاتف لإخراج المؤتمر فى أبهى صورة، وأن الدولة تولى أهمية قصوى لتفعيل الحركة الكشفية فى المجتمع لما تبثه من قيم الولاء والانتماء وروح التطوع بين المنضمين إليها.

ويعد منتدى الشباب الكشفى العالمى وسيطًا يشارك من خلاله الشباب فى صنع القرار.