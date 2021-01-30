شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية للمناعة» لغير القادرين على شراء كمامة طبية: «بطلوا سجائر ومكالمات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك عددا كبيرا توفى بسبب الإصابة بمتلازمة الشرق الأوسط في 2012 بنسبة 34%، وبعد تحليل سبب وفاة الأطباء، وجدت منظمة الصحة العالمية أن السبب الرئيسي للوفاة هو استخدام الكمامة بشكل خاطئ مثل لمس الكمامة من الأمام أو خلعها وارتدائها مرة أخرى.

وأوضح «بدران»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حياتك صحتك» على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الكمامة قاتلة عند استخدامها مرة أخرى بعد إعادة خلعها، مضيفًا أن هناك إمكانية لاستخدم كمامة قماشية تغلبًا على الظروف المعاشية، ولكن يشترط ان تكون نظيفة، وعدم ارتدائها مرة أخرى بعد4 ساعات، معقبًا: «على الأقل يكون معايا 4 كمامات سواء طبيبة أو قماش».

ولفت إلى أن الكمامة القماشية غير مهيأة لمنع العدوى بنفس كفاءة الكمامة الطبية، معقبًا: «اللي مش قادر يشتري الكمامة الطبيبة، يبطل يشرب سجائر أو مكالمات في التليفون، ويشتريها».