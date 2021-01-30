شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول البصل خلال شهر فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر فبراير.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي :

ا) إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى:

1- منع الرى في الزراعات المبكرة والتى وصلت نسبة رقاد العروش فيها 50% تقريبا

2-الإستمرار في نقاوة الحشائش للزراعات المتاخرة؟

3- إجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها للزراعات المتاخرة.

ب) إنتاج البصل الفتيل بالوجه البحرى:

1- الاستمرار في نقاوة الحشائش.

2- الانتهاء من إضافة الدفعات السمادية اللازمة للمحصول.

3- إجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها.

4- استمرار عمليات الرى بانتظام.

ج) إنتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلى:

1- الاستمرار في الحصاد والتسميط ثم تقطيع العروش والفرز والتدريج والتعبئة.

2- الاستمرار في زراعة حقول إنتاج البصيلات كما بالشهر السابق.

3- إضافة الدفعة السمادية الثانية بمعدل 30 وحدة آزوت للفدان أو 100 كجم نترات نشادر بعد 15 يوما من الدفعة السابقة (الأولى).

د) إنتاج بذوز البصل ( البصل الروس).

1- إجراء الرش الوفائى ضد البياض الزغبى واللطعة الأرجوانية وحشرة التربس وذبابة البصل.

2- إجراء التسميد حسب المعدلات.

3- إجراء عملية الرى بانتظام على أن يكون على الحامى.