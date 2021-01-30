شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ إدارة محلية: تطوير الريف المصري يساهم في تغيير حياة 55 مليون مواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، إن مشروع تطوير الريف المصري يساهم في تغيير حياة 55 مليون مواطن، لأن أولى مراحل المشروع تضم 1500 قرية وتوابعها، لافتا أن المشروع يتكلف 515 مليار جنيه.

وأضاف عرفة، خلال لقائه مع برنامج «من القاهرة» على فضائية «سكاى نيوز عربية»، السبت، أن عدد القرى الموجودة في مصر حوالي 4726 قرية.

وأشار إلى أنه سيتم التطوير على عدة مراحل، حيث سيشمل المنازل والوحدات الصحية وسيتم توافر التجهيزات الخاصة بتلك الوحدات خلال السنوات الثلاث المقبلة.