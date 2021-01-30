شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الراهبة ماريا بدير الأنبا بضابا والبابا تواضروس يقدم التعازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفت اليوم السبت، الأم الراهبة ماريا ، بدي الأنبا بضابا فى نجع حمادى ، عن عمر ناهز 71 عامًا قضت منها 38 عامًا في الحياة الرهبانية.

وقد ولدت الراهبة يوم 14 نوفمبر 1949 بقرية بندار الشرقية في مدينة جرجا بمحافظة سوهاج، وانضمت إلى الدير يوم 5 فبراير 1983، وأقيمت صلوات تجنيزها اليوم بديرها.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان اليوم إن:" قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء إلى الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي ورئيس دير القديس الأنبا بضابا ولمجمع راهبات الدير في نياحة الأم المباركة الراهبة ماريا ، طالبًا لنفسها البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع العذارى الحكيمات".

فى سياق متصل، توفى اليوم السبت، القمص سلامة أيوب ميخائيل، كاهن كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالملكية البحرية بندر ملوى، عن عمر يناهز 88 عاما؛ وقالت مطرانية ملَّوي وأنصنا والأشمونين للأقباط الأُرثوذكس، في بيان اليوم، إن القمص سلامة ولد 21 سبتمبر 1932، وسيم كاهنا بيد الأنبا ساويرس مطران المنيا والأشمونين فى حبرية – عهد- البابا القديس الأنبا كيرلس السادس فى يوم الجمعة 16 ديسمبر 1960، ورقى إلى رتبة القمصية بيد المتنيح الأنبا بيمن أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين فى حبرية مثلث الرحمات البابا الأنبا شنودة الثالث فى يوم 27 نوفمبر 1977.