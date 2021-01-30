شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير الصحة يوضح طريقة التسجيل على موقع اللقاحات وكيفية تحديد الأولويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات والمشرف على موقع لقاحات كورونا، على طريقة التسجيل على الموقع، قائلا: المواطن يدخل على الموقع ويسجل بعض البيانات الشخصية مثل الاسم والعنوان ورقم للتواصل ويضع بعض المعلومات عن حالته الصحية إذا كانت لديه أمراض مزمنة أو حساسية من أى أدوية .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز: عندما يتم الإعلان رسميا عن الموقع يستطيع المواطن أن يسجل على الموقع والكمبيوتر يقوم بتحديد الأولويات، ولدينا أكثر من طريقة للتسجيل إما عن طريق التسجيل على الموقع او عن طريق الخط الساخن أو عن طريق بعض المستشفيات وسيتم تحديد هذه المستشفيات في وقتها، وإذا دخل المواطن على الموقع سيجد صورة للموقع ومكتوب سيتم فتح الموقع قريبا، نحن جاهزون وعندما سيكون هناك تقاطر للعقار بشكل كاف سيتم فتح التسجيل للجمهور.

وأكد أنه يهتم بالجانب التكنولوجى للموقع ولكن المعلومات عن وفرة اللقاحات لدى اللجنة، عندما يسجل المواطن على الموقع ويضغط على كلمة حفظ يتم إرسال كود للمواطن وتدخل البيانات إلى لتحديد الأولويات، والسيسيتم يتم ترتيب الأولويات دون تدخل بشرى، وسيختار على حسب الأولويات المعلنة حسب السن والأمراض المزمنة، وحدثت طفرة حاليا في البيانات الصحية للمواطنين عند الوزارة.

وتابع يتم إرسال رسالة عندما بموعد تلقى اللقاح للمواطنين وهناك قائمة لمراكز تقديم اللقاحات ويتم ترتيب موعد حضور كل مواطن وهى منظومة متكاملة ترسل رسائل نصية للمواطن وهناك قناة على الواتس آب ويستطيع المواطن أن يضع الباسورد على القناة ويتم إخباره بموعد حضوره أو أنه ليس من الفئة المستهدفة في هذه المرحلة ويتم ترشيح بعض الأماكن لكل مواطن لتلقى اللقاح والمواطن يختار أقرب مكان له.