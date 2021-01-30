شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أمنى روسى يواصل تفقد الإجراءات الأمنية بمطارى الغردقة وشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الوفد الأمنى الروسى، تفقد الإجراءات الأمنية بمطارى شرم الشيخ والغردقة لليوم الثانى علي التوالى، للاطلاع على آخر الإجراءات الأمنية والسلامة المتبعة، داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين، والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم، والإجراءات الاحترازية التي تتبعها سلطات الطيران لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت مصادر مطلعة، إن الوفد الروسي منقسم إلى مجموعتين، الأولي بمطار الغردقة الدولي، والثانية بمطار شرم الشيخ الدولي، حيث يقوم خلال تفقده لمطاري الغردقة وشرم الشيخ، بالتفتيش علي الركاب والحقائب ومتابعة تأمين وجبات الطعام ، منذ لحظة إنتاجها وحتي وصولها للطائرات، ومتابعة أسوار المطارين وكاميرات المراقبة ، وأنظمة تامين مهبط الطائرات والإجراءات الأمنية داخل مقرات المحطات، والمراجعة المستمرة علي مجموعات العمال المنوط بهم الخدمة داخل الدوائر الجمركية، وداخل الطائرات، وكذلك جاهزية السيور وعدم وجود اي مخلفات، تعوق عمليات الإقلاع والهبوط ضمن إلاجراءات الروسية لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ .

وأكدت المصادر أن الوفد الروسي مستمر في تفقد الإجراءات الأمنية بمطاري الغردقة وشرم الشيخ لمدة يومين آخرين ، وسوف يعقد الوفد لقاء مع مسئولي وزارة الطيران المدني فور الإنتهاء من التفتيش ، وذلك قبل رفع تقريرهم النهائي الي سلطات الطيران المدني في روسيا، تمهيدا لإصدار التقرير النهائي بشأن استئناف حركة الطيران والسياحة بين البلدين ، وعرض نتائج التقرير الروسي علي السلطات الروسية هناك .