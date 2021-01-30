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الطيران الأردنى يعلن زيادة رحلاته الجوية من القاهرة بمعدل 3 رحلات أسبوعيا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة طيران الأردنية زيادة رحلاتها الجوية من القاهرة إلى عمان، بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا، ايام السبت، الإثنين، الخميس اعتبارا من 6 فبراير المقبل، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس .

 

وقالت الشركة، إنه بناء على القرارات الصادرة من المملكة الأردنية بإيقاف عمل المنصة الإلكترونية مؤقتًا، سيتم تحصيل فحص تحليل كورونا من جميع المسافرين إلى الأردن بمطار القاهرة الدولى، وقيمتها 40 دولارا أمريكيا ما يعادل 650 جنيها مصريا، حيث لن يسمح للركاب بإنهاء إجراءات السفر قبل سداد المبلغ وذلك حسب تعليمات السلطات الأردنية.

 

وأوقفت الحكومة الأردنية العمل بمنصة القادمين إلى الأردن جوا (Visit Jordan)، والاكتفاء بإحضار فحص الكشف عن (PCR) نتيجته سلبية خلال (72) ساعة من موعد الوصول، بالإضافة إلى فحص (PCR) فور الوصول فى المطار، ويعفى من ذلك الأطفال دون سن 5 سنوات.

 

وألغت الحجر المنزلى للمسافرين القادمين ممن تظهر نتيجة فحوصهم فى المطارات الأردنية سلبية، مع التأكيد على التزام المصابين الذين تظهر نتيجتهم إيجابية بالعزل المنزلي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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