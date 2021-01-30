شكرا لقرائتكم خبر عن "الشهر العقارى" يؤكد إقبال المواطنين على استخدام "النماذج المؤمنة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، أن هناك إقبال من المواطنين على النماذج " المؤمنة " غير القابلة للتزوير لاستخدامها فى المحررات المسجلة والمشهرة التى طرحتها وزارة العدل منذ شهر تحت اشراف المستشار عمر مروان وزير العدل.

ونفذت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق القرارات الوزارية التى أصدرها المستشار عمر مروان ، وزير العدل ، وتم العمل بها فى 2 يناير الجاري، والتى تضمنت تحديد مبلغ قدره 10 جنيهات مقابل استخدام كل نموذج من النماذج الجديدة المؤمنة المصدرة من مركز الوثائق الثبوتية المؤمنة المستخدمة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مع استمرار العمل بالنماذج العادية لمن يشاء.

وكانت النماذج العادية تباع داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بمبلغ 5 جنيهات فقط ولكن قابلة لتزوير وعندما اتخذت الدولة قرار استبدالها بنماذج جديدة مؤمنة تم تحديد سعرها بنحو 10 جنيهات.

وتضمن القرار الوزارة الثانى تحديد سعر النموذج المؤمن داخل مكاتب التوثيق ، فى الأندية الرياضية والاجتماعية، مقابل 20 جنيه مع استمرار العمل بالنماذج العادية لمن يشاء.

وكانت النماذج العادية تباع داخل مكاتب التوثيق الواقعة بالأندية، بمبلغ 10 جنيهات فقط ولكن قابلة لتزوير وعندما اتخذت الدولة قرار استبدالها بنماذج جديدة مؤمنة تم تحديد سعرها بنحو 20 جنيهات.

وجاء القرار الثالث لتحديد سعر النموذج المؤمن لاشهار عقود بيع العقارات المشهرة "العقد الأزرق" مقابل 150 جنيها للورقة الواحدة، مع استمرار العمل بالنماذج العادية لمن يشاء.

وكانت النماذج العادية تباع داخل مكاتب الشهر العقارى، بمبلغ 100 جنيه فقط ولكن قابلة لتزوير وعندما اتخذت الدولة قرار استبدالها بنماذج جديدة مؤمنة تم تحديد سعرها بنحو 150 جنيه.