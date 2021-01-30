شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ إدارة محلية يوضح تكلفة مشروع "1500 قرية" فى تطوير الريف المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، إن مشروع تطوير الريف المصرى يساهم فى تغيير حياة 55 مليون مواطن، حيث إن أولى مراحل المشروع تضم 1500 قرية وتوابعها، لافتا إلى أن المشروع يتكلف 515 مليار جنيه.

وأضاف الدكتور حمدى عرفة، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن عدد القرى الموجودة فى مصر حوالى 4726 قرية.

وأشار إلى أنه سيتم التطوير على عدة مراحل، حيث سيشمل المنازل والوحدات الصحية وسيتم توافر التجهيزات الخاصة بتلك الوحدات خلال الثلاث سنوات المقبلين.

أكد الدكتور حمدى عرفة، أنه سيتم توصيل ورفع كفاءة الصرف الصحى بالقرى ضمن تطوير القرى الريف المصرى، موضحا أن المشروع القومى لتطوير القرى يشمل كذلك توفير أعمدة الإنارة خاصة فى العزب والنجوع ورفع جودة المياه وتبطين الترع.

وأشار إلى أن نسبة الصرف الصحى فى جميع قرى مصر 38%، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على تطوير 20 ألف كيلومتر ضمن مشروع تبطين الترع، منوها بأن مصر كانت تفقد 3.5 فدان كل ساعة بسبب التعدى على الأراضى الزراعية، ولابد أن يتم إعادة هيكلة المنشآت الرياضية بالمحافظات.

وأوضح أن نسبة الهجرة من الريف إلى المدن وصلت إلى 55%، موضحا أن مشروع تطوير قرى الريف المصرى سوف يساهم فى انخفاض الهجرة فى الريف إلى المدن، لافتاً إلى أن غياب المحليات سوف يساهم فى ظهور الفاسدين من صغار الموظفين.

وتابع: أن رئيس الوزراء أعلن بأنه سيتم الإسناد للشركات المصرية فى الموارد التى يحتاج إليها المشروع، ولن يتم الاعتماد على الشركات الأجنبية.