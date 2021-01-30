شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية: مخطط للقمر الصناعى التجريبى نيكست البقاء فى الفضاء عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد خليل نائب رئيس وكالة الفضاء المصرية، إنه سيتم إطلاق القمر الصناعي نيكست في النصف الثاني من 2022 ووزنه 65 كيلو ومخصص لأغراض الاستشعار عن بعد، مضيفا أن هناك أقمار صناعية يتم إطلاقها لأغراض الاستشعار عن بعد وتقوم بتصوير صور من الفضاء وتحليل البيانات المتواجدة داخل تلك الصور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم إطلاق القمر الصناعي متناهي الصغير ايجيبت كيوب في النصف الثاني من 2021، لافتا إلى أن هناك أقمار أخرى خاصة بأغراض الاتصالات مثل "طيبة واحد" يقدم خدمة الانترنت والاتصالات.

وتابع، أن مخطط للقمر الصناعي التجريبي نيكست البقاء في الفضاء لمدة عام ولكن قمر طيبة 1 يبقى في الفضاء لمدة تزيد عن 15 عاما وفق المهام الموكلة لكل قمر صناعي، موضحا أن القمر الصناعي نيكست يتم تنفيذه بالتعاون مع ألمانيا ومشاركة مصر فيه بنسبة 45%.