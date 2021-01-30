شكرا لقرائتكم خبر عن "الجيزة" تشن حملات لرفع الإشغالات والمخلفات بشوارع المحافظة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أحياء ومدن محافظة الجيزة حملات مكثفة على مدار اليوم، لرفع كفاءة الطرق وكافة أوجه الأشغال من الطريق العام، نفذت أحياء ومراكز محافظة الجيزة حملات لإعادة الانضباط بالشارع ومواجهة البناء المخالف، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتابع حى العمرانية أعمال التوسعة والتطوير بشارع ترعة الزمر، إضافة إلى تركيب بلدورات من شارع الجزائر حتى شارع ناصر بالعمرانية الشرقية، وذلك بالجهة الشرقية من المحور تمهيدا للبدء فى أعمال الرصف.

وفى حى العجوزة جارى العمل على رصف الطبقة السطحية بشارع جزيرة العرب ضمن خطة المحافظة فى تطوير ورصف المحاور والشوارع الرئيسية.

وفى حى الدقى تم رصد أعمال بناء مخالف بعقار بشارع نادى الصيد " عبارة عن صب مناور " وتم ضبط المشرف على الأعمال وتحويله لجهات التحقيق، وذلك بالتعاون مع قسم شرطة الدقى والتحفظ على أدوات البناء، كما قام الحى بمتابعة أعمال النظافة وتجريد ورفع الأتربة من شوارع " إيران والتحرير والسودان والمساحة وشارع المدارس ومنصور مهران والكشافة وميدان الدقي.

كما قام حى الهرم بقطاع هضبة الأهرام بحملات النهوض بمستوى النظافة والتصدى لمخالفات البناء شملت رفع مخلفات ونظافة من " القطعة 65 م والقطعة رقم 87ح وتقاطعات عبد الصبور شاهين مع الضغط، كما تم سحب معدات تحويل 109 ك، وإيقاف اعمال وسحب معدات تحويل 297 ط و148 س، وإيقاف أعمال وإزالة اعمال مخالفة بالعقار 294 د.

وفى مركز ومدينة أوسيم تم رفع حوالى 425 طن مخلفات قمامة من خلال حملات النظافة اليومية وذلك على مستوى المركز والوحدات المحلية التابعة له، وفى مركز ومدينة البدرشين تم رفع حوالى 85 طن مخلفات قمامة من طريق مصر اسيوط السريع والمدرسة الاعدادية شارع عباس عنانى وأبو رجوان بحرى وقبلى إلى جانب متابعة أعمال الصرف الصحى بقرية ميت رهينة، كما قام المركز بحملة مكبرة أسفرت عن غلق 2 سايبر والتحفظ على محتوياته، كما شملت الحملة شوارع " عباس عنانى والجمهورية وسعد زغلول.

وفى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمشاركة المجتمع المدنى فى أعمال تطوير الطرق والميادين للارتقاء بالمظهر الحضارى، قامت مدينة الحوامدية بتطوير وتجميل مدخل أم خنان وتركيب بلاط الانترلوك بشارع المروة من شارع النهضة أمام مسجد مالك الملك.