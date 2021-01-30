شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فتح الموقع الإلكترونى لطلب اللقاح للمواطنين الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن هناك انخفاضا ملحوظا فى إعداد الإصابات بفيروس كورونا، بالإضافة إلى انخفاض الأعداد التى تأتى إلى المستشفيات.

وأضاف الدكتور محمد عبد الفتاح، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أنه لا يتم تسجيل إلا الحالات التى توجهت إلى منشآت وزارة الصحة، وتم عمل مسحة لها، وهذا يحدث فى جميع دول العالم.

وأوضح أن مصر عضو فاعل فى التجارب السريرية التى تمت على لقاحات فيروس كورونا، بالإضافة إلى تنوع مصادر الحصول على اللقاح مع عدد من الشركات المنتجة للقاح.

وأشار إلى أن مصر وصل إليها 50 ألف جرعة من لقاح كورونا، لافتاً إلى أنه مع الأسابيع المتتالية سوف تصل اللقاحات المتعاقد عليها تباعا، منوها بأنه بدأ تطعيم الأطقم الطبية كاملة، والفئات التالية هما مرضى الأورام والفشل الكلوى، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأكد أن الموقع الإلكترونى يعمل الآن ومسجل عليه أفراد الأطقم الطبية، وسوف يتم فتحه للمواطنين خلال الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أنه تم تدشين حملة تطعيم الاطقم الطبى وحصل أكثر من 30 ألف من أفراد الفرق الطبية على اللقاح.