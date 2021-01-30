شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: برنامج لحماية الخضر والفاكهة من الصقيع وبرودة الجو.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر"الخليج 365"، إجراءات الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، لحماية المحاصيل الزراعية سواء الخضر والفاكهة من الصقيع والتقلبات الجوية، من خلال حملات مكثفة ولجان مرورية وبرامج توعوية بتقديم جميع الإرشادات والتوصيات الفنية للمزارعين لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية، لعدم تأثر إنتاج المحصول، وخاصة محصول الخضر الشتوية.

وقال تقرير المحاصيل الزراعية، الذى حصل ”الخليج 365” عليه، إنه لابد من ضرورة توفر رطوبة أرضية "دائمة" تحت الزرع (رية سريعة قبل البرد مباشرة) ، اجراء رية سريعة "على الحامي آخر النهار لكل المحاصيل بدون استثناء، وأهم المحاصيل الحساسة للبرودة العالية أو الصقيع التي يجب علي مزارعيها الحفاظ علي الرطوبة الأرضية خلال موجة الصقيع القادمة، منها محصول الطماطم اقل من 80 يوما، والبطاطس اقل من 70 يوما، والفراولة ، والجوافة والموز ومانجو - بصل وثوم .

وأضاف التقرير، أن البطاطس الصيفي، لابد أن تتعامل مع التقاوي بمنشطات الإنبات زى الهيومك والفوليك، وقبل الزراعة بيوم يجب إضافة عدد 2 شيكارة سوبر فوسفات محبب على الخطوط للفدان، مشير الى أن زراعة البصل المنزرع حديثاً فى كل المناطق يتم اضافة 100 كجم سوبر فوسفات محبب على الطينة - والمزروع من اسبوعين او اكثر يتم الرش بسليكات البوتاسيوم، الرش الورقي بمعدل 6 سم /لتر ماء (يعني 1.5 لتر للفدان) ثلاثة مرات بين المرة والأخرى 15 يوما، والبصل الذي سوف يأخذ أول رية، الري الغمر... على الحوال مع ماء الري بمعدل 3 لتر مع إضافة 10جم ساليسيليك ، الري التنقيط ، بمعدل 2 لتر /فدان مع 10جم ساليسيليك .

وأكد أن محاصيل الطماطم، الباذنجان والفلفل والفاصوليا، الطماطم وبصورة خاصة التي أقل من 80 يوما يتم إجراء رية، ولابد من الرش بسليكات البوتاسيوم ، الرش بالأحماض الأمينية .. يتم الرش بمعدل 500 مل +500جم يوريا +3 جم ساليسيلك /200 لتر ماء. والاضافة الارضية مع الري إذا الري الغمر يتم إضافة 3 لترات على الحوال مع ماء الري + 10جم ساليسيليك. وإذا كان بالتنقيط يتم اضافة 2 لتر +10جم ساليسيليك، الرش بالسيتوكينين حيث يتم استخدامه بمعدل 50مل /100لتر ماء ، التعفير بالكبريت الزراعي بمعدل 25 كجم للفدان.

وعن محصول الثوم يتم إجراء رية آخر النهار الرش بسليكات البواتسيوم ، الرش بالأحماض الأمينية ، ويتم الرش بمعدل 500 مل +500جم يوريا +3 جم ساليسيلك /200 لتر ماء. والاضافة الارضية مع الري: لو الري الغمر يتم اضافة 3 لتر على الحوال مع ماء الري + 10جم ساليسيليك. ولو الري بالتنقيط يتم اضافة 2 لتر +10جم ساليسيليك.