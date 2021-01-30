شكرا لقرائتكم خبر عن «الأسنان» تصدر بيانًا رسميًا بشأن واقعة «الطبيب المتحرش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت النقابة العامة لأطباء الأسنان بيانا رسميا بشأن الواقعة المعروفة إعلاميًا باسم «الطبيب المتحرش» من خلال حسابها على موقع فيس بوك.

وقالت النقابة في بيانها: «بشأن ما أُثير مؤخرًا عن واقعة اتهام طبيب الأسنان بتهمة مخلة بالشرف فإن النقابة العامة تتابع باهتمام بالغ تحقيقات النيابة العامة، وتؤكد النقابة العامة أن أولوياتها تتمثل في المقام الأول لحماية أعضاء المهنة وسمعتهم وشرف المهنة وآدابها العامة، والحفاظ على السلم المجتمعي».

وأضافت: «كذلك لن تتردد في توقيع أقصى درجات العقوبة على المخطأ بما يتناسب مع فعله ردعًا له وحماية لسمعة مهنة عريقة ومحترمة، وبمجرد انتهاء التحقيقات الرسمية والعرض على القضاء تطبيقًا للائحة وقانون النقابة».

وتابعت: «كما تستنكر النقابة العامة لأطباء الأسنان المعلومات المغلوطة المُثارة بشأن تأثير مخدر الأسنان الموضعي على غياب الوعي الكامل للمريض وهذا كلام عارِ تمامًا من الصحة وأنه لا يؤثر إطلاقًا على وعي المريض وإدراكه، وأن التخدير الكلي الذي يغيب فيه وعي المريض لا يتم إلا داخل غرفة عمليات مجهزة وفي وجود طبيب تخدير متخصص وفريق عمل منالأطباء والتمريض».

واختتمت: «وتهيب النقابة العامة بالصحف ووسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة في صياغة الأخبار نظرًا لحساسية الأمر الشديدة فضلًا عن المساس بسمعة مهنة بأكملها».