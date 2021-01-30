شكرا لقرائتكم خبر عن «دقيقة تضامن».. وقفة لمحاميي البحيرة أمام محكمة إيتاي البارود لدعم زملائهم بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم عشرات المحامين وقفة تضامنية أمام مبني محكمة إيتاى البارود وداخل سور المحكمة لمدة دقيقة للتضامن مع زملائهم المحامين في مرسي مطروح.

ورفع المحامون أوراقًا مكتوب عليها عبارات التضامن مع زملائهم في محافظة مرسي مطروح منها: «متضامنين مع محامين مطروح» و«كرامة المحامين خط أحمر».

وأصدر شباب محامين إيتاي البارود بيانًا على صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي جاء فيه «إن الاعتداء على الزملاء المحامين في محافظة مرسي مطروح شيئ غير مقبول ونعلن تضامننا مع الجمعية العمومية لمحامين مطروح في مطالبهم القانونية.»

وكان عدد من المحامين تجمعوا في قسم مرسي مطروح على خلفية المشادة التى وقعت بين محامين والمأمور داخل القسم، وحضر مدير الأمن فى محاولة احتواء الموقف، وتقدم المحامون ببلاغ إلى النيابة العامة، والتى تولت التحقيق في الواقعة وسط تضامن من محامين مطروح.

من ناحية أخرى، نفي مصدر أمني صحة تعرض 3 محامين للإهانة داخل قسم مرسي مطروح، موضحًا أن ما حدث هو اخلاء القسم بسبب انقطاع الكهرباء وفقًا للإجراءات الأمنية المتبعة، وأن المحامين المذكورين اعترضوا.

«دقيقة تضامن».. وقفة لمحامين البحيرة أمام محكمة إيتاى البارود لدعم زملائهم بمطروح

«دقيقة تضامن».. وقفة لمحامين البحيرة أمام محكمة إيتاى البارود لدعم زملائهم بمطروح