شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: خصم شهر لموظف بمستشفى الفشن المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خصم شهر من راتب أحد الموظفين بمستشفى الفشن المركزي، عقب التحقيقات التي أجرتها معه الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، على خلفية تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، الذي تضمن الإشارة إلى قيام الموظف بأعمال تتنافى مع مقتضيات الواجب الوظيفي.

كما تضمن القرار توجيه وكيل وزارة الصحة بتكليف الموظف المذكور للعمل بمكان آخر خارج مستشفى الفشن المركزي، بما يتناسب مع مؤهله.

وأكد محافظ بني سويف على أنه لن يتوان في تطبيق القانون في مواجهة أي نوع من القصور الوظيفي أوعدم الالتزام بمدونة السلوك والانضباط المهني، مشددا على أن ذلك يعد وجهاً من أوجه الفساد الإداري الذي لن يسمح به مطلقا، حفاظا على مصالح المواطنين وحصولهم على خدماتهم بالشكل اللائق، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة في هذا الشأن.