شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 50 مخالفة تموينية بالمخابز و120 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كل صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كل الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه المهندس وصفى عبدالله، وكيل وزارة التموين، بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية «في الفترة من 23 إلى 29 يناير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة،وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملاتأسفرت عن ضبط 50 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، كما تم تحرير 5 محاضر للبدالين«البقالين» التموينيين، فضلا عن ضبط 120 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، و22 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة التجارية المختلفة، و15 محضرا لعدم حمل شهادات صحية في مجال بيع وتوزيع وتداول المواد والسلع الغذائية، ومحضر لضبط سلعة غذائية منتهية الصلاحية «350 كجم فول بلدي» غير صالح للاستهلاك الآدمي، ومحضر لإحدى محطات تموين السيارات ببني صالح للتوقف عن مزاولة النشاط بدون تصريح، ومحضرين لمستودعي بوتاجاز تبين غلقهما أثناء مواعيد العمل الرسمية، فضلاُ عن المراجعة مع شركات البترول للتأكد من تركيب أجهزة «ATG» الخاصة بمتابعة كميات الوقود إليكترونياً بالمحطات.

كما تم تحرير 5 محاضر غش تجاري لعينات شملت (أرزـ قهوة- خل- بسكويت- زيت طعام)، وبفحصها تبين عدم مطابقتها للمواصفات القياسية.