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وكيل «صحة قنا» يتلقى لقاح «كورونا»

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محمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، السبت، الجرعة الأولي من لقاح ، بمستشفى قفط التعليمي، وذلك عقب تنفيذ الإجراءات المتبعة في مرحلة ما قبل التطعيم من قياس العلامات الحيوية والاطمئنان على الصحة العامة.

وكيل صحة قنا يتلقى لقاح كورونا
وكيل صحة قنا يتلقى لقاح كورونا

وذكر تاوضروس أن تلقي لقاح كورونا يعد تنفيذا لخطة وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والتي تهدف إلى إعطاء اللقاح لمقدمي الخدمة الطبية بالقطاع الطبي بالمحافظة والذين هم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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