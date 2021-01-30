شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كورونا يصل مستشفى فاقوس بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، بمستشفى فاقوس النموذجي، وذلك أثناء زيارته للمستشفى، بعد الانتهاء من تطعيم كافة الفرق الطبية، بأقسام العزل بالمستشفى، والذين أعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لجهود الدولة، مقدمين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على الدعم المستمر للفرق الطبية، على مستوى الجمهورية، خاصة محافظة الشرقية.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تطعيم ٤٠٨ أفراد من الفرق الطبية، بأقسام العزل بمستشفى فاقوس، بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، بنسبة ١٠٠%، من الفرق الطبية التي تم تسجيلها على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والخاص بالتطعيم، وذلك منذ بدء تطعيم الفرق الطبية، بمبنى العزل بالمستشفى، مساء يوم الثلاثاء الماضي، موضحا أن لقاح فيروس كورونا، والذي تم توفيره بمصر كأول دولة أفريقية من دولة الصيني، وتم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في مصر، منذ عدة أشهر، يتم أخذه في عضلة الكتف على جرعتين، يفصل بينهما ٢١ يوماً، والذي أثبت نجاحه وفعاليته، وحصل على موافقة الطوارئ، من منظمة الصحة العالمية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتم توفير اللقاح للفئات الأولي بالمجان، وتكون الأولوية في توزيع اللقاح، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للحفاظ على جميع المواطنين بدءاً من خط الدفاع الأول من كتائب الجيش الأبيض في مواجهة كوفيد ١٩، من الأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحى، بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمواطنين الأكثر عرضة، للإصابة من مرضى الفشل الكلوي، والأورام، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية، والمواطنين بالفئة المخصصة من قبل وزارة الصحة المصرية، قبل التطعيم، وتم تدشين موقع إلكتروني لحجز اللقاح للفئات المؤهلة، وإتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن ١٥٣٣٥.