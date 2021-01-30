شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات مع الشباب والمرأة وزيارة الآثار على أجندة قافلة الأوقاف إلى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الأحد، قافلة أئمة وواعظات الأوقاف إلى الخرطوم بدولة السودان، ليجوبوا معا عددًا من الأقاليم السودانية يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ويبينون للناس مدى عظمة وسماحة ديننا الحنيف وإيمانه بالتنوع والتعددية، وحرصه على مصالح البلاد والعباد، وتأكيدًا على أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان.

وينشر ”الخليج 365” جدول زيارة الوفد إلى السودان، حيث من المقرر أن تنظم وزارة الشئون الدينية والأوقاف حفل عشاء للوفد المصرى بحضور سفير مصر في السودان وعدد من الشخصيات الدينية، وفى اليوم التالى يزور الوفد متحف السودان القومى، ومجمع الفقه الإسلامي السودانى، يتبعها لقاء وزير الشئون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، بقاعة جمعية القرآن الكريم بالخرطوم بحضور الأئمة السودانيين والمصرين والوحدات التابعة للوزارة، وأخيرا زيارة مسجد النور بكافورى.

ويتحرك الوفد صباح الثلاثاء 2 فبراير، إلى الولايات حيث يتم تقسيمهم مجموعتين الأولى إلى شمال كردفان والنيل الأبيض، والثانية إلى جنوب وشمال دارفور، ويتم عقد فعاليات دعوية ومحاضرات ولقاءات مع الشباب والمرأة وزيارة الجزيرة أبا، بالإضافة إلى زيارات متنوعة تضم :"المساجد العتيقة، مصانع السكر بالنيل الأبيض، قصر السلطان على دينار بالفاشر، عابة النيم بنيالا، وزيارة عدد من المؤسسات وبيت الزكاة، وتستمر المجموعات في عملها حتى الاثنين 8 فبراير.

وتعود الوفود مساء الثلاثاء 9 فبراير إلى الخرطوم حيث مكان الإقامة، وفى صباح اليوم التالى " لأربعاء 10 فبراير، تعقد وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالسودان، جلسة اجتماعية باسم ديوان الأوقاف الاتحادى، ويعود الوفد إلى مصر صباح الخميس 11 فبراير.

القافلة تستمر 12 يومًا، وتأتى فى ظل العلاقات الأخوية بين جمهورية مصر العربية ودولة السودان الشقيقة، ومن خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الشئون الإسلامية بدولة السودان الشقيقة، وامتدادا لجسور التعاون بين البلدين الشقيقين فى نشر الفكر الوسطى المستنير، وبيان مدى سماحة الإسلام فى قبول الآخر والإيمان بالتعددية والتنوع، وترسيخ أسس الولاء والانتماء الوطنى، وبيان مشروعية الدولة الوطنية وضرورة الالتفاف حولها، ومواجهة الفكر المتطرف، وأوضحت وزارة الأوقاف، أن القافلة تضم نخبة من خيرة شباب العلماء من أئمة وواعظات الأوقاف تشمل 6 أئمة و5 واعظات .

وتضم القافلة كل من: "الدكتور أشرف فهمى محمود موسى، مدير عام التدريب بالديوان العام، الشيخ نور الدين محمد عبد الوارث قناوي، مدير عام المراكز الثقافية، الدكتور عيد على خليفة حسن، مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، الدكتور عمرو محمد عبد الغفار الكمّار، المدير الإدارى لأكاديمية الأوقاف الدولية، الدكتور على الله شحاته محمود الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، الشيخ محمد رجب السيد عبد الدايم، إمام وخطيب بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، الواعظة وفاء عبد السلام إبراهيم، الواعظة دينا محمد حسن جدامى، الواعظة المهندسة عبير أنور محمد خيري، الواعظة المهندسة مرفت عزت محمد عثمان، الواعظة الطبيبة جيهان يس يوسف محمد عبد الحافظ".

والتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعضاء القافلة قبل سفرهم، حيث أكد على أن القافلة ستركز على الجوانب الإيمانية، والأخلاقية، والقيم الإنسانية، والإيمان بالتنوع، وبيان مشروعية الدولة الوطنية، وأهمية الولاء والانتماء لها، وضرورة الحفاظ على مؤسساتها الوطنية.