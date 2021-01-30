شكرا لقرائتكم خبر عن شعراوي لمحافظي الأقصر وقنا: ليس لدينا رفاهية في الوقت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين، على كافة المستويات بمواصلة التنسيق المشترك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، لمراجعة خطط كل مركز، وتقديم كل أوجه الدعم خلال مرحلة تنفيذ المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري، والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات أو تحديات.

طالب شعراوي، المحافظين، ورؤساء المراكز المحلية، بالإسراع في تشكيل آليات التنسيق والمتابعة، على مستوى المراكز والمحافظات وتأسيس وحدة بكل مركز إداري تضم مسؤولين لمتابعة التنفيذ ومسؤولين للمشاركة الاجتماعية والتوثيق، وكذلك وحدة على مستوى كل محافظة، لتتولي هذه الفرق التنسيق مع جهات التنفيذ بالهيئة الهندسية، ووزارة الإسكان، وتحديث الموقف التنفيذي للمشروعات بشكل مستمر، وإدارة آليات إشراك المواطنين في مراحل التخطيط والتنفيذ، والتوثيق الإعلامى للمشروعات الجارية وبإعداد أفلام توثيقية لمرحلة ما قبل تنفيذ البرنامج وأثناء وبعد التنفيذ في كافة المراكز المستهدفة، واختيار الأفضل من جانب المحافظين ورؤساء المراكز للعناصر بالإدارة المحلية لهذه المهمة.

وقال «شعراوى» أنه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات رئيس الوزراء، بشأن إقامة مجمعات خدمات بكل وحدة محلية قوية، بما ييسر من تقديم الخدمة ويسهل عملية الربط التكنولوجي، والتحول الرقمي، ويوفر في استخدام الأراضي، على المحافظين ورؤساء المراكز التنسيق مع الهيئة الهندسية، وجهاز التعمير، بغرض دراسة وتنفيذ نموذج لهذه المجمعات بكل وحدة محلية قروية، ويمكن الاستفادة بمباني الوحدات المحلية القائمة لهذا الغرض، بحيث يضم المبني كافة الخدمات التي يمكن تقديمها على نطاق الوحدة المحلية القروية كمقر الوحدة، مكتب التموين، والجمعية الزراعية، والوحدة البيطرية، مكتب البريد، وحدة التضامن الاجتماعي، وأي منشات خدمية أخرى مطلوبة للقرية.

وطالب شعراوى بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى، بأهمية الحوار مع المواطنين في المراكز التي تم اختيارها، مطالباً المحافظين، ورؤساء المراكز، بالإسراع في تشكيل لجنة مجتمعية على مستوى كل وحدة محلية قروية، برئاسة رئيس الوحدة المحلية، وعضوية مدير وحدة التضامن الاجتماعي، وممثلين للقيادات الطبيعية والكوادر الشبابية والنسائية، وممثلي الجمعيات الأهلية، بنطاق الوحدة المحلية، لتتولي اللجان مسئولية مناقشة خطة المشروعات التي سيجري تنفيذها ومتابعة معدلات التنفيذ بصورة دورية، وإبداء آرائهم المتعلقة بتحسين عملية التنفيذ، كما تعمل اللجنة كحلقة وصل بين المواطنين وجهات التنفيذ والإدارة المحلية.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه بتكليف اللجان عقب تشكيلها تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية القروية، وبالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، وشباب البرنامج الرئاسي بإعداد قوائم مبدئية للفئات المستحقة للدعم، والتي يمكن المساعدة في رفع كفاءة منازلهم، حيث سيتم الاعتماد على لجان التنمية المجتمعية، في إجراء عملية الحصر، تمهيداً لدراسة هذه الحالات من خلال وزارة التضامن، ومؤسسة حياة كريمة، وشباب البرنامج الرئاسي.

كما وجه اللواء محمود شعراوى، المحافظين بالاهتمام بتوفير الأراضي المطلوبة لكافة المشروعات الإنشائية، وتشكيل لجنة تحت الإشراف المباشر للمحافظ لتتولي هذا الأمر بالتنسيق مع الهيئة الهندسية، وجهاز التعمير والهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة الأبنية التعليمية، وموافة وزارة التنمية المحلية بأي قرارات تخصيص مطلوب استصدارها من دولة رئيس الوزراء.

وأضاف «شعراوي»: ليس لدينا رفاهية في الوقت واحسنوا استغلال المخصصات المالية لانفاقها في المشروعات المحددة بالقري وتطويرها بشكل يليق بالمواطن المصري وتحقيق رضا الشعب عن هذا المشروع القومي الهام الذي يوليه رئيس الجمهورية اهتماماً كبيراً، ويتابع تنفيذه رئيس الوزراء. كما شدد الوزير شعراوي على أهمية تذليل أي عقبات وتيسير كافة الإجراءات بهدف الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال المختلفة في هذا المشروع القومي، وطالب وزير التنمية المحلية السادة المحافظين بالتعاون الكامل والتنسيق من أجل تيسير الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال المختلفة.

كما وجه اللواء محمود شعراوي، بسرعة حصر وتجميع المقاولين المحليين وشركات المقاولات المحلية في كل محافظة، للتنسيق مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حتى يتم الاستفادة بها في المشروعات التي سيتم تنفيذها بما يساعد في توفير فرص عمل على مستوي القري والمراكز بالمحافظات .