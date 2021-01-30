شكرا لقرائتكم خبر عن محافظا الأقصر وقنا يستعرضان مع وزير التنمية المحلية خطط تطوير القرى بالمشروع الرئاسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض محافظا قنا والأقصر، خلال الاجتماع مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، خطط المحافظتين في مشروع تطوير قري الريف المصري.

وقال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إنه في إطار الاهتمام بملف القرى الأكثر احتياجاً، أطلق اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في ديسمبر 2019 من محافظة الأقصر، بداية مبادرة مشروع 1000 قرية فقيرة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» بالإعلان عن تطوير 143 قرية كمرحلة أولى، باستثمارات قدرها 3.7 مليار جنيه، موضحا أنه تم إطلاق المرحلة الثانية في اكتوبر 2020 لعدد 232 قرية، بالإضافة لاستكمال الأعمال بقرى المرحلة الأولى، وكان نصيب الأقصر منها 4 قرى بتكلفة 155 مليون جنيه.

وأوضح المستشار مصطفي ألهم، أن المرحلة الحالية للمبادرة الرئاسية، والمشروع القومي لقري الريف المصري، تستهدفا مركزي إسنا وأرمنت.

من جانبه قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن المحافظة تضم ٥ مراكز في العام الأول للمشروع القومي لتطوير الريف المصري، لافتا إلى أن مبادرة حياة كريمة، حققت نقلة نوعية في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالاضافة إلى الدور المهم والرئيسي، الذي يقوم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأضاف الداودي، أن قري محافظة قنا، ستشهد نقلة كبيرة في كافة الخدمات خلال الثلاث سنوات المقبلة، واستكمال كافة المرافق، خاصة مياه الشرب والصرف الصحي.