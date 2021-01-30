شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رفض الشعبة العامة للصيدليات لقانون الضرائب الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ممثلوا الشعبة العامة للصيدليات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلوا الشعبة في ١٠ محافظات، رفضهم العمل بقانون الضرائب الجديد ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، مؤكدين التقدم بطلب لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بصعوبة وعدم مناسبة هذا القانون ولائحته التنفيذية للتطبيق على أصحاب الصيدليات الأن لاسباب تقنية تتعلق بالأعطال الفنية لموقع الضرائب بوزارة المالية وأسباب مهنية، تتعلق بعدم قدرة أصحاب الصيدليات الصغيرة والمتوسطة متابعة تنفيذ هذا القانون.

وطالبوا خلال الاجتماع الطارئ للشعبة العامة، اليوم السبت، في ضيافة شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالقليوبية، بحضور الدكتور محمود عبدالمقصود رئيس الشعبة العامة، والدكتور حاتم البدوي سكرتير عام الشعبة العامة، والدكتور أحمد السقا رئيس شعبة القليوبية، والدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة بالقليوبية، وممثلوا ١٠ محافظات، والنقابة العامة للصيادلة، ونقابة الجيزة، وزير المالية باقرار آلية خاصة تتناسب مع طبيعة عمل الصيدليات، لاستحالة تطبيق إقرارات الكترونية دورية ربع سنوية في ظل وجود الكثير من الصيدليات في القرى والنجوع، وعمل اتفاقية، خاصة بضريبة القيمة المضافة بما يتناسب مع وضع الصيدليات وطبيعة التسعيرة الجبرية للدواء.

وأكد المشاركون في البيان الختامي للاجتماع على حرص أصحاب الصيدليات في مصر على احترام حقوق الدولة، وتأديتها في مواعيدها المقررة، بما يتناسب مع طبيعة العمل في الصيدليات، مطالبين بمراعاة حقوق أصحاب الصيدليات في عدم قدرتهم على تقديم الاقرارات الربع سنوية الخاصة بالرواتب في مواعيدها المقررة في ظل عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن.

وقال الدكتور حاتم البدوي، إن تطبيق القانون يمثل صعوبة في المرحلة الراهنة والخاصة بفيروس كورونا المستجد، الذي آثر بشكل سلبي على اقتصاديات معظم الصيدليات وهو ما يؤكد استحالة تطبيقه في الوقت الحالي، بسبب ضيق الوقت ووجود مشاكل تقنية في نظام الضرائب بموقع وزارة المالية، وعدم مراعاة الطبيعة الخاصة لعمل الصيدليات وهو ما دار لمطالبة ممثلي الشعب المختلفة، في محافظات القليوبية والشرقية ودمياط وأسيوط والإسكندرية والأقصر والإسماعيلية وكفر الشيخ والقاهرة والجيزة، ونقابة صيادلة القليوبية والجيزة، لمطالبة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والنائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، بمخاطبة وزير المالية، لارجاء تنفيذ القانون.

وأكدت الشعبة في بيان سابق، على أصحاب الصيدليات التريث في تقديم أي إقرارات سوى الاقرار السنوي الذي يقدم قبل الأول من أبريل، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

وقال البيان، إن الشعبة تلقت أسئلة واستفسارات من أصحاب الصيدليات بشأن قانون الضرائب الجديد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وهو ما يدل على أن الصيادلة من أكثر شرائح المجتمع المصري التزاما بالقوانين وحقوق الدولة.

وأضاف سكرتير عام الشعبة، حيث أن القانون الجديد لم تصدر لائحته التنفيذية، فهي معروضه للنقاش المجتمعي ومن ضمنه الإتحاد العام للغرف التجارية، والذي طلب بدوره من الشعبة العامة للصيدليات ملاحظاتها على مسودة هذه اللائحة، علما بأن القانون الجديد ينص في مادته الخامسة على ( إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يتم العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا، مؤكدا أن الشعبة العام ستقدم ملاحظاتها وإبداء الرأي وكذلك رأي الشعب النوعية بالمحافظات في هذه اللائحة قبل الأول من فبراير المقبل، حيث ستتمسك الشعبة باتفاقية عام ٢٠٠٥ كمرجعية للمحاسبة الضريبية، وترفض ما يخالف هذه الإتفاقية.

لشعبة العامة للصيدليات ترفض قانون الضرائب الجديد لصعوبة تطبيقه حاليا على أصحاب الصيدليات وتتمسك ٢٠٠٥

لشعبة العامة للصيدليات ترفض قانون الضرائب الجديد لصعوبة تطبيقه حاليا على أصحاب الصيدليات وتتمسك ٢٠٠٥

لشعبة العامة للصيدليات ترفض قانون الضرائب الجديد لصعوبة تطبيقه حاليا على أصحاب الصيدليات وتتمسك ٢٠٠٥

لشعبة العامة للصيدليات ترفض قانون الضرائب الجديد لصعوبة تطبيقه حاليا على أصحاب الصيدليات وتتمسك ٢٠٠٥

لشعبة العامة للصيدليات ترفض قانون الضرائب الجديد لصعوبة تطبيقه حاليا على أصحاب الصيدليات وتتمسك ٢٠٠٥