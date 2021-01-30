شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية للتحضير لامتحان «التويفل» في جامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة العريش بشمال سيناء عن عقد دورة تدريبية للتحضير لامتحان التويفل «TOEFL»، وذلك تحت رعاية الدكتور سعيد عبدالله لافي، رئيس الجامعة، والدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور حاتم سلامة صالح، وكيل كلية الآداب، إن مدة الدورة ثلاثة أسابيع، حيث سيتم عقدها في مركز اللغات والترجمة التابع لكلية الآداب في جامعة العريش.

وأضاف وكيل كلية الآداب أنه للمشاركة في الدورة يتم سداد رسم اشتراك بقيمة 600 جنيه بحوالة بريدية باسم مسؤول التحصيل بالمركز، أو التقديم المباشر بمقر مركز اللغات والترجمة بكلية الآداب بالعريش.

وأشار وكيل الكلية إلى بدء الدورة فور اكتمال العدد المطلوب، مشيرًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال الدورة التدريبية.