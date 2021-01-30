شكرا لقرائتكم خبر عن «المرأة السيناوية» تستعد لزراعة 1000 شجرة بالعريش ضمن مبادرة «التعافي للأخضر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد جمعية حقوق المرأة السيناوية، الإثنين المقبل، بزراعة عدد 1000 شجرة، ضمن المبادرة الرئاسية، «التعافي للأخضر لما بعد كوفيد19»، والتي أطلقتها وزارة البيئة، بمناسبة يوم البيئة الوطني.

وقالت سوسن حجاب، رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المرأة السيناوية، إن المبادرة ستنطلق من حديقة المساعيد في حي المساعيد بالعريش، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأضافت حجاب، أن المبادرة تأتي في إطار احتفال المحافظة، بيوم البيئة الوطني، حيث بدأت في السابع والعشرين من الشهر الجاري، بتنفيذ ندوة في مقر الجمعية بالعريش، للتوعية بالحفاظ على البيئة.

وأشارت حجاب، إلى أن مبادرة زراعة الأشجار، بالتعاون مع فرع جهاز شؤون البيئة بشمال سيناء، والإدارة العامة لشؤون البيئة، بديوان عام المحافظة، ومجلس مدينة العريش، ومديرية التربية والتعليم، وعددا من المؤسسات الأهلية الشريكة.