شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بميدان محطة مصر بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الأمن، اليوم السبت، لإزالة الباعة الجائلين والإشغالات التي تعوق حركة المرور والمارة، بميدان محطة مصر.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد كبير من الإشغالات والتعديات وفروشات الباعة الجائلين، بالإضافة إلى فصل عدد كبير من وصلات الكهرباء العشوائية التي يستخدمها الباعة في الإنارة.

وقال رئيس حي وسط الإسكندرية إن الحملة تضمنت رفع 12 طن مخلفات وقمامة من الميدان، فضلًا عن غسل الرصيف المجاور لمحطة السكة الحديد.

وأشار «يوسف» إلى أن الحملة تهدف لإعادة الرونق لميدان محطة مصر باعتباره نقطة الانطلاق والوصول الرئيسية للمسافرين برًا من وإلى الإسكندرية.

وشدد رئيس حي وسط على أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام، قائلًا: «سنضرب بيد من حديد للقضاء على المخالفات والإشغالات».

بالصور- إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بميدان محطة مصر في الإسكندرية

بالصور- إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بميدان محطة مصر في الإسكندرية

بالصور- إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بميدان محطة مصر في الإسكندرية

بالصور- إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بميدان محطة مصر في الإسكندرية

بالصور- إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بميدان محطة مصر في الإسكندرية

بالصور- إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بميدان محطة مصر في الإسكندرية

بالصور- إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بميدان محطة مصر في الإسكندرية

بالصور- إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بميدان محطة مصر في الإسكندرية