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وفد من أبناء «شمال سيناء» يزور علي حميدة بمعهد ناصر

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من أبناء شمال سيناء الفنان على حميدة، وذلك أثناء تلقيه العلاج بمستشفي معهد ناصر بالقاهرة، وقدم الوفد التحية لمطرب «لولاكي» نيابة عن أبناء محافظة شمال سيناء، متمنين له دوام الصحة والعافية، والخروج من المستشفي في أقرب وقت.

يُذكر أن على حميدة أشتُهر بأغنية «لولاكي» في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، كما اشتُهر بمشاركته في سباقات الهجن التي تجري بمحافظة شمال سيناء، بالأغاني البدوية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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