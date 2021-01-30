شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من أبناء «شمال سيناء» يزور علي حميدة بمعهد ناصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من أبناء شمال سيناء الفنان على حميدة، وذلك أثناء تلقيه العلاج بمستشفي معهد ناصر بالقاهرة، وقدم الوفد التحية لمطرب «لولاكي» نيابة عن أبناء محافظة شمال سيناء، متمنين له دوام الصحة والعافية، والخروج من المستشفي في أقرب وقت.

يُذكر أن على حميدة أشتُهر بأغنية «لولاكي» في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، كما اشتُهر بمشاركته في سباقات الهجن التي تجري بمحافظة شمال سيناء، بالأغاني البدوية.