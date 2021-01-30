شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يناقش تطوير الخدمات الطبية بمستشفى بلبيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، بالمرور على مستشفي بلبيس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، ومناقشة تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين المترددين على المستشفي، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب عن دائرة بلبيس، وممثلي المجتمع المدني.

وخلال لقاء وكيل وزارة الصحة، بأعضاء مجلس النواب وممثلي المجتمع المدني، تم استعراض الإمكانات المتاحة والخدمات الطبية بالمستشفي، ومقترح تعزيز هذه الإمكانات، ودراسة توسيع بعض الأقسام الطبية بالمستشفي.

وقام وكيل الوزارة بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفي، وعمل اللجان الخاصة بمتابعة ومراقبة عدادات الأكسجين، والنسب المحددة للمرضي بالأقسام الطبية الحرجة، وتطبيق بروتوكول العلاج لمرضي فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وفقاً لتعليمات وزارة الصحة المصرية.