شكرا لقرائتكم خبر عن «جنوب الوادي» تحتل المرتبة الـ19 بين الجامعات في تصنيف ويبوميتركس الإسبانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الجامعة استطاعت أن تتقدم في الترتيب العالمى لتصنيف ويبوميتركس الأسباني للجامعات، حيث احتلت المرتبة ال ١٩ بين الجامعات المصرية، وذلك وفق آخر إصدار لشهر يناير 2021.

واضاف أن المؤشر يعتمد على مفاهيم النشر الشبكي والمستند إلى فكرة الأثر الشبكي للمعلومة Web Impact Factor، ويسعى للموازنة بين النشاط والأثر للجهد البحثي في الجامعة، لافتا إلى أن مؤشر «الويبوميتركس» يعد من أكبر المؤشرات، وذلك لاحتوائه حاليا في ٢٠٢١ على ٣١٠٠٠ جامعة ومؤسسة تعليمية يتم تقييمها كل ستة أشهر بواسطة مختبرات سايبرميتركس Cyber Metrics Lab التابع لمجلس البحوث الوطنى الاسبانى Spanish National Research Council.

وذكر الدكتور احمد عكاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث انه قد طورت هذه المختبرات إطار عمل لتقييم المؤسسات الاكاديمية، وذلك منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي، وأعلنت عنه في المؤتمر الدوري للجمعية الاوروبية لدراسات العلوم والتقنية في عام ١٩٩٦ المنعقد في بلفيلد بألمانيا، ومن ثم بدأ جمع البيانات بصورة آلية من المواقع الإلكترونية للجامعات الأوروبية في العام ١٩٩٩ م، من خلال مشروع تبناه الاتحاد الأوروبي، ومن ثم توسع المؤشر ليشمل غالبية الجامعات في مختلف دول العالم، وقد نشر للمرة الأولى في العام ٢٠٠٤ م، ويشمل المؤشر بالإضافة للجامعات المستشفيات والمراكز البحثية. ويتم الترتيب مرتين في شهري يناير ويوليو من كل عام، بحيث توضع مؤشرات شبكة المعلومات للجامعات ومراكز البحوث على مستوى العالم. ويهدف المؤشر إلى تعزيز النشر العلمي الالكتروني من خلال مواقع جامعات ثرية في المحتوى المعرفي، تتيح التبادل والمشاركة الثقافية بين الشعوب المختلفة.

ويعد الترتيب الحالي لجامعة جنوب الوادي مؤشراً على التحسين المستمر والحراك التطويري الذي بدأت فيه الجامعة وتنفيذاً للخطة الطموحة التي أعدها قطاع الدراسات العليا والبحوث للنهوض بالتصنيف العالمي للجامعة بجميع أنواعه، وكذلك مؤشر على دعم قيادة الجامعة لهذا التوجه.