شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال الرصف بمدخل فوة بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، صباح السبت، سير العمل بالأعمال التمهيدية بمدخل دسوق فوه وذلك استعداد للرصف ضمن خطة هيئة الطرق بمسافة 2 كم م تمهيد وتجريف ورفع مخلفات التجريف حتى ميدان زويل، وذلك تهميداً لوضع طبقة أساس ورصف.

وشددت رئيس المدينة على المتابعة الجيدة قبل وضع طبقة السن والتأكد من صلاحية البنية التحتية من مياه وصرف وغاز وتليفونات. جاء ذلك بحضور نائب رئيس المدينة أحمد عيسى، وفريق العمل من هيئة الطرق بكفر الشيخ.