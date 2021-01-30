شكرا لقرائتكم خبر عن رفع تجمعات القمامة من مختلف قطاعات التل الكبير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام أحمد الليثي مدير إدارة المتابعة الميدانية والتفتيش بمركز ومدينة التل الكبير بمتابعة أعمال النظافة بمختلف قطاعات المدينة بحضور سيد عبده، رئيس قسم النظافة ومشرفي القطاعات كل في قطاعه.
وأسفرت أعمال المتابعة الميدانية على الطبيعة وفقا لتعليمات رئيس المركز والمدينة عن استكمال رفع تجمعات القمامة من الخرابات بنطاق الحمادة وتنبيه سكان المناطق بعدم إلقاء قمامة بشارع أمين عمر وشارع محطة الصرف وسكان منطقة خلف المقابر ورفع تجمعات القمامة من قطاع تل البلد كاملا وفقا لتعليمات رئيس المدينة ورفع تجمعات القمامة بقطاع الحمادة بكافة شوارعه الفرعية والرئيسية.
فيما قامت سيارة المكبس بتفريغ صناديق القمامة بكافة القطاعات، ورفع جميع تجمعات القمامة بقطاع المحطة.
وأكد المستشار رئيس المركز والمدينة على استعادة الوجه الحضاري لمركز ومدينة التل الكبير بالعمل على رفع أكوام القمامة وتنظيف الطرق واستحداث مساحات خضراء للمواطنين وفقا لتعليمات محافظ الإسماعيلية.
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