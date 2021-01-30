رفع تجمعات القمامة من مختلف قطاعات التل الكبير

وأسفرت أعمال المتابعة الميدانية على الطبيعة وفقا لتعليمات رئيس المركز والمدينة عن استكمال رفع تجمعات القمامة من الخرابات بنطاق الحمادة وتنبيه سكان المناطق بعدم إلقاء قمامة بشارع أمين عمر وشارع محطة الصرف وسكان منطقة خلف المقابر ورفع تجمعات القمامة من قطاع تل البلد كاملا وفقا لتعليمات رئيس المدينة ورفع تجمعات القمامة بقطاع الحمادة بكافة شوارعه الفرعية والرئيسية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012