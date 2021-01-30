شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الحادي عشر لـ«اتكلم عربي» مع أبناء المصريين في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فعاليات المعسكر الحادي عشر لمبادرة «اتكلم عربي» للأطفال المصريين المقيمين في دولة إيطاليا، اليوم السبت، عبر تطبيق «زووم»، بحضور السفير هشام بدر السفير المصري في إيطاليا، والقنصل العام المصري بميلانو إيهاب أبوسريع، وذلك بالتعاون مع شركة «ويل سبرنج» المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات، حيث تناولت فعاليات المعسكر عرضًا لعدد من الأغاني التراثية المصرية وألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة تستهدف تعريف الأطفال بوطنهم مصر وتراثها.

جاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم في إطار تنفيذ مبادرة «اتكلم عربي» التي أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر الماضي، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، ثم السعودية والكويت، ومملكة البحرين، وإنجلترا، وأستراليا، وفرنسا، وبلجيكا.

وخلال معسكر اليوم، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالمشاركين ووجهت الشكر للسفير المصري في إيطاليا والقنصل العام المصري في ميلانو، لحضورهم ومشاركتهم في المعسكر الحادي عشر، موجهة الشكر أيضًا لفريق مؤسسة «ويل سبرنج» على الجهود المبذولة في تنظيم المعسكرات، مشيرة إلى أن تنظيم هذه المعسكرات لأبنائنا بالخارج يهدف لتعريفهم بالعادات والتقاليد المصرية الأصيلة ودعوتهم للتمسك بهويتهم الوطنية وليس فقط التحدث باللغة العربية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن المعسكر الحادي عشر بمشاركة أطفالنا في إيطاليا جاء لتشجيعهم على التحدث باللغة العربية، وقالت: «إننا سويا نتحدث مع أبنائنا في إيطاليا عن وطنهم الأم مصر، وخصوصًا في ذكرى عيد الشرطة المصرية، وإن مصر كلها تقدم الشكر لكل ضابط شرطة وكل عسكري شرطة»، مشيرة إلى تضحيات رجال الشرطة لحفظ الأمن والأمان في مصر لحماية المصريين وسقوط شهداء منهم، إذ أنهم يضحون بأرواحهم لحماية المصريين، وهنا أكد الأطفال المشاركين أن رجال الشرطة «بيحموا ويحافظوا على البلد وبيحموها من الإرهاب ومن أي خطر».

ووجه الأطفال المشاركون في المعسكر رسالة حب وتقدير وإعزاز إلى أبناء شهداء رجال الشرطة، قائلين: «شكرا لكم، فخورين بيكم، آباؤكم شهداء في الجنة، ضحوا بنفسهم عشان مصر، آباؤكم أبطال شجعان».

وخلال اللقاء، تم إذاعة أغنية أبناء شهداء الشرطة المصرية «إني مصري مش مفروض أخاف»، والتي تم عرضها خلال احتفالية عيد الشرطة بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأخذت السفيرة نبيلة مكرم تتحدث مع الأطفال وتتفاعل معهم من خلال طرح بعض الأسئلة عليهم عن الأكلات المصرية التي يحبونها، وعن علم مصر وألوانه، والمقتنيات المصرية التي يملكونها في منازلهم.

كما تحدثت الوزيرة عن المشروعات القومية الجارية بالدولة المصرية، مشيرة إلى قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدشين مشروعات كبرى في مجالات مختلفة تنهض بمصر وتضعها على خريطة الاقتصاد العالمي بكل جدارة، داعية الأطفال إلى التحدث عن الإنجازات المصرية على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي ليكونوا سفراء لبلدهم من قلب المجتمعات التي يعيشون فيها.

ومن جانبه، قدم السفير هشام بدر السفير المصري في إيطاليا، الشكر للسفيرة نبيلة مكرم عل كل المبادرات التي تقدمها، ومن ضمنها مبادرة «اتكلم عربي» لربط النشء بالخارج بوطنهم الأم والتمسك بهويتهم، معربًا عن سعادته لمشاركته في المعسكر نظرًا لأهمية هذه المبادرة حتى يعرف الشباب قيمة الحضارة المصرية لأنهم هم من سينقلون رسالة مصر لدول العالم.

وقال السفير المصري متحدثا للأبناء إنه لابد وأن تكونوا فخورين بالحضارة المصرية، ولفت إلى أن الحضارة الأوروبية قامت على ثمار الحضارة العربية، وكانو يدرسون باللغة العربية، كما شدد على الأطفال المشاركين بأن يكونوا نماذج ناجحة ليمثلوا هذه الحضارة، مشيرا إلى أن اللغة العربية يتحدثها 300 مليون عربي، وهي أيضًا لغة الفن والأدب، وهناك كلمات كثيرة من الإيطالية مصدرها اللغة العربية مثل «السكر والسبانخ...».

وفي السياق ذاته، أعرب القنصل العام المصري في ميلانو إيهاب أبوسريع، عن سعادته للمشاركة في المعسكر وذلك لأنه فرصة جيدة للتحدث باللغة العربية ولنتحدث عن تاريخ وطنا، وأكد أنها مبادرة يرعاها الرئيس لربطهم بوطنهم، مشددًا على أن «القنصلية المصرية في ميلانو هي بيت كل المصريين وتفتح أبوابها لهم جميعا، وبلدنا جميلة ولازم نفتخر إننا مصريين».

وفي السياق ذاته، أشاد ماجد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة «ويل سبرنج»، بتعاون وزارة الهجرة لإنجاح كل معسكرات المصريين بالخارج، ودورها في تدعيم الهوية الوطنية لدى أبنائنا بالخارج، معربا عن تطلعه لمزيد من الفعاليات التي تزيد من ربطهم بمصر.

كما شارك في اللقاء الطفل ميسرة محمود مقلد -المصري المقيم في النمسا وسفير مبادرة «اتكلم عربي» في أوروبا- مقدما شرحًا عن المبادرة التي أطلقها في النمسا والتي بسببها حصل على جائزة شخصية العام هناك لمساعدته كبار السن والمرضى خلال فترة حظر التجوال في فيينا بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المصري في الخارج معروف بمروءته يقدم المساعدة لكل من يحتاج على حد سواء دون تمييز لأي سبب.

من جانبهم، قدم أولياء أمور الأطفال المشاركين في المعسكر الشكر للسفيرة نبيلة مكرم على فكرة مبادرة «اتكلم عربي»، معربين عن سعادتهم لمشاهدة أبنائهم يتحدثون باللغة العربية ويتعرفون على عادات وتقاليد وطنهم الأم.

واختتمت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء معربة عن شكرها لأولياء الأمور لتحدثهم باللغة العربية لديهم ولحفاظهم على ولاء وانتماء أبنائهم لوطنهم مصر، وطالبتهم في النهاية بترديد «تحيا جمهورية مصر العربية» والنشيد الوطني المصري.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل الراغبين في متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة «اتكلم عربي»، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التالي:

‏https://www.facebook.com/etkallem.arabi

ولمن يرغب في التفاعل بفيديوهات داعمة للمبادرة عبر منصة «تيك توك»، يمكن أن يشارك بهاشتاج (اتكلم عربي) على الرابط التالي:

‏https://vm.tiktok.com/ZStnuxhD/