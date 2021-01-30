شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات القرى:"ليس لدينا رفاهية الوقت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين و آليات الإدارة المحلية على كافة المستويات بمواصلة التنسيق المشترك مع الجهات المعنية، وتقديم كل أوجه الدعم خلال مرحلة تنفيذ المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى والتدخل الفورى لإزالة أى معوقات أو تحديات .

كما طالب شعراوى، المحافظين ورؤساء المراكز المحلية بالإسراع فى تشكيل آليات التنسيق والمتابعة على مستوى المراكز والمحافظات وتأسيس وحدة بكل مركز إدارى تضم مسئولين لمتابعة التنفيذ ومسئولين للمشاركة الاجتماعية والتوثيق، وكذلك وحدة على مستوى كل محافظة، لتتولى هذه الفرق التنسيق مع جهات التنفيذ.

وقال شعراوى، إنه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس الوزراء بشأن إقامة مجمعات خدمات بكل وحدة محلية قوية بما ييسر من تقديم الخدمة ويسهل عملية الربط التكنولوجى والتحول الرقمى ويوفر فى استخدام الأراضى، على المحافظين ورؤساء المراكز التنسيق مع الهيئة الهندسية وجهاز التعمير بغرض دراسة وتنفيذ نموذج لهذه المجمعات بكل وحدة محلية قروية، ويمكن الاستفادة بمبانى الوحدات المحلية القائمة لهذا الغرض، بحيث يضم المبنى كافة الخدمات التى يمكن تقديمها على نطاق الوحدة المحلية القروية كمقر الوحدة، مكتب التموين، الجمعية الزراعية، الوحدة البيطرية، مكتب البريد، وحدة التضامن الاجتماعى وأى منشآت خدمية خرى مطلوبة للقرية .

وطالب شعراوى بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بأهمية الحوار مع المواطنين فى المراكز التى تم اختيارها، مطالباً المحافظين ورؤساء المراكز بالإسراع فى تشكيل لجنة مجتمعية على مستوى كل وحدة محلية قروية برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية مدير وحدة التضامن الاجتماعى وممثلين للقيادات الطبيعية والكوادر الشبابية والنسائية وممثلى الجمعيات الأهلية بنطاق الوحدة المحلية لتتولى اللجان مسئولية مناقشة خطة المشروعات التى سيجرى تنفيذها ومتابعة معدلات التنفيذ بصورة دورية وإبداء آرائهم المتعلقة بتحسين عملية التنفيذ، كما تعمل اللجنة كحلقة وصل بين المواطنين وجهات التنفيذ والادارة المحلية.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه بتكليف اللجان عقب تشكيلها تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية القروية وبالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسى بإعداد قوائم مبدئية للفئات المستحقة للدعم والتى يمكن المساعدة فى رفع كفاءة منازلهم، حيث سيتم الاعتماد على لجان التنمية المجتمعية فى إجراء عملية الحصر، تمهيداً لدراسة هذه الحالات من خلال وزارة التضامن ومؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسى .

كما وجه شعراوى، المحافظين بالاهتمام بتوفير الأراضى المطلوبة لكافة المشروعات الإنشائية، وتشكيل لجنة تحت الإشراف المباشر للمحافظ لتتولى هذا الأمر بالتنسيق مع الهيئة الهندسية وجهاز التعمير والهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة الأبنية التعليمية، وموافاة وزارة التنمية المحلية بأى قرارات تخصيص مطلوب استصدارها من دولة رئيس الوزراء.

وأضاف شعراوى:"ليس لدينا رفاهية فى الوقت واحسنوا استغلال المخصصات المالية لإنفاقها فى المشروعات المحددة بالقرى وتطويرها بشكل يليق بالمواطن المصرى وتحقيق رضا الشعب عن هذا المشروع القومى الهام الذى يوليه رئيس الجمهورية اهتماماً كبيراً ويتابع تنفيذه رئيس الوزراء، مشددًا على أهمية تذليل أى عقبات وتيسير كافة الإجراءات بهدف الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال المختلفة فى هذا المشروع القومى، وطالب وزير التنمية المحلية السادة المحافظين بالتعاون الكامل والتنسيق من أجل تيسير الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال المختلفة.

كما وجه وزير التنمية المحلية، بسرعة حصر وتجميع المقاولين المحليين وشركات المقاولات المحلية فى كل محافظة، للتنسيق مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حتى يتم الاستفادة بها فى المشروعات التى سيتم تنفيذها بما يساعد فى توفير فرص عمل على مستوى القرى والمراكز بالمحافظات .