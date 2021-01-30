شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوع من غير كمامة.. العدل تواصل تعقيم المحاكم والشهر العقارى للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية وكافة مكاتب الشهر العقارى والتوثيق ، بالاستمرار فى الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا مع منع دخول أى مواطن إلى القطاعات الخدمية التابعة للوزارة بدون إرتداء الكمامات الطبية.

وشدد وزير العدل فى إطار متابعته الملفات التى تتصل بعمل الوزارة فى كافة القطاعات، بضرورة متابعة إجراءات التعقيم داخل المحاكم مكاتب التوثيق وفروع الطب الشرعى ومكاتب الخبراء للوقاية من فيروس كورونا، مع استمرار الالتزام بارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعى وإدخال اصحاب الشأن فقط فى تلك القطاعات الخدمية.

من جانب آخر، طالب وزير العدل بعد اطلاعه على تقارير الإنجاز، مساعديه بالاستمرار فى تنفيذ المحاور الموضوعة للارتقاء بالمنظومة القضائية لتحقيق العدالة الناجزة وتحسبن الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتستند فلسفة وزارة العدل فى تطوير المنظومة القضائية فى مصر لتحقيق العدالة الناجزة إلى رؤية المستشار عمر مروان وزير العدل التى تتخلص فى مجموعة محاور أبرزها تطوير وتجديد المحاكم من الداخل والخارج وطلائها بالوان موحدة فى المحافظة الواحدة، بجانب إدخال نظام الميكنة فى جميع مراحل التقاضي بدأ من قسم الشرطة انتهاء إلى تنفيذ الحكم الصادر إلكترونيا وإقامة الدعاوى وتجديد الحبس عن بعد.

كما تتضمن المحاور تطوير التشريعات الحاكمة لعملية التقاضى، والنظر فى سن تشريعات جديدة تواكب العصر وتحقق الردع العام، علاوة على الاهتمام باعداد كوادر قضائية شبابية قادرة إلى القيادة، من خلال تكثيف التدريبات والمشاركة فى المؤتمرات والندوات لاثقال الخبرات والمهارات، والعمل على تشجيع شباب القضاة فى جميع الهيئات القضائية بتكريم المتميزين منهم كلا فى مجاله، مع تطوير الجهات المعاونة للقضاة كالطب الشرعى والخبراء والشهر العقارى.