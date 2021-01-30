شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يكشف المراكز المستهدفة ضمن المشروع القومى لقرى الريف المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إنه فى إطار الاهتمام بملف القرى الاكثر احتياجاً اطلق اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى ديسمبر 2019 من محافظة الأقصر، بداية مبادرة مشروع 1000 قرية فقيرة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " بالإعلان عن تطوير 143 قرية كمرحلة أولى باستثمارات قدرها 3,7 مليار جنيه.

وأضاف محافظ الأقصر على هامش زيارة وزير التنمية المحلية للمحافظة اليوم، أنه تم إطلاق المرحلة الثانية فى أكتوبر 2020 لعدد 232 قرية بالإضافة لاستكمال الأعمال بقرى المرحلة الأولى، وكان نصيب الأقصر 4 قرى بتكلفة 155 مليون جنيه، لافتا إلى أن المرحلة الحالية للمبادرة الرئاسية والمشروع القومى لقرى الريف المصرى تستهدفان مركزى إسنا وأرمنت .

ومن جانبه، قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن المحافظة تضم 5 مراكز فى العام الأول للمشروع القومى لتطوير الريف المصرى، لافتا الى أن مبادرة حياة كريمة حققت نقلة نوعية فى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة الى الدور المهم والرئيسى الذى يقوم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

وأضاف الداودى، أن قرى محافظة قنا ستشهد نقلة كبيرة فى كافة الخدمات خلال الثلاث سنوات القادمة واستكمال كافة المرافق خاصة مياه الشرب والصرف الصحى .