شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تعيد طفلا مهتزا نفسيا لأسرته في البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن العثور على طفل بلا مأوى بالبحيرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر "فيس بوك" متضمناً استغاثة من أحد المواطنين بعثوره على طفل بلا مأوى "يعانى من اضطراب نفسى" بإحدى قرى مركز أبوالمطامير بالبحيرة .

بالفحص تم التوصل إلى مقدم الاستغاثة وبسؤاله أكد عثوره على الطفل وتصويره ونشر صوره على موقع التواصل الاجتماعى للوصول إلى أسرته واصطحابه إلى منزله .

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من التوصل إلى والد الطفل وباستدعائه أكد أن ابنه يعانى من اضطراب نفسى وأنه ترك المنزل، ولم يبلغ عن غياب ابنه لاعتياده الخروج والعودة من تلقاء نفسه ، وتم أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته .