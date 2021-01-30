شكرا لقرائتكم خبر عن جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول.. تعرف على جدول تجارة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن الكلية انتهت من وضع جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث إنه من المقرر أن تنطلق الامتحانات 21 فبراير، وتنتهى فى 27 مارس، على أن تكون الامتحانات حضورية للطلاب.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ" الخليج 365" أن إدارة الكلية ستطبق إجراءات صارمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك لمنع انتشار العدوى حيث سيتم توزيع الطلاب على القاعات الامتحانية بطاقة استيعابية 40 % من إجمالي القدرة الاستيعابية للقاعة.

وفى هذا الإطار ينشر ”الخليج 365” جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة القاهرة، المعلن على الموقع الرسمي للكلية.