شكرا لقرائتكم خبر عن جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول.. تعرف على جدول تجارة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن الكلية انتهت من وضع جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث إنه من المقرر أن تنطلق الامتحانات 21 فبراير، وتنتهى فى 27 مارس، على أن تكون الامتحانات حضورية للطلاب.
وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ" الخليج 365" أن إدارة الكلية ستطبق إجراءات صارمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك لمنع انتشار العدوى حيث سيتم توزيع الطلاب على القاعات الامتحانية بطاقة استيعابية 40 % من إجمالي القدرة الاستيعابية للقاعة.
وفى هذا الإطار ينشر ”الخليج 365” جدول امتحانات كلية التجارة بجامعة القاهرة، المعلن على الموقع الرسمي للكلية.
كان المجلس الأعلى للجامعات المنعقد السبت الماضى فى جامعة حلوان، أكد على إتمام امتحانات الفصل الدراسى الأول، بعد انتهاء إجازة نصف العام، وإعلان جداول الامتحانات بالأسبوع الأول من فبراير.
كما وافق تقرير اللجنة المشكلة لدراسة وإعداد مقرر القضايا المجتمعية، والتي تستهدف رفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا (الزيادة السكانية-حقوق الانسان -الشفافية ومكافحة الفساد) على أن تكون الدراسة في هذه القضايا متطلب تخرج لجميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة، بالإضافة إلى اعتماد التقرير المقدم من اللجنة المشكلة لمراجعة مشروع قرار وزير التعليم العالي، بشأن شروط ومعايير اختيار القيادات الجامعية ووافق المجلس بالإجماع على مشروع القرار المعروض واستمارة معايير المفاضلة المرفقة به.