شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان تتوعد الطبيب المتهم بالتحرش: أقصى عقوبة رادعة للمخطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت النقابة العامة لأطباء الأسنان، منذ قليل، بيان بشأن ما أثير مؤخرا عن واقعة اتهام طبيب أسنان بتهمة مخلة بالشرف، أكدت خلاله أن النقابة العامة تتابع باهتمام بالغ تحقيقات النيابة العامة.

وأكدت النقابة العامة أن أولوياتها تتمثل فى المقام الأول حماية أعضاء المهنة وسمعتهم وشرف المهنة وآدابها العامة، والحفاظ على السلم المجتمعي، مشيرة إلى أنها لن تتردد فى توقيع أقصى درجات العقوبة على المخطئ بما يتناسب مع فعله وردعا له وحماية لسمعة مهنة عريقة ومحترمة، وبمجرد انتهاء التحقيقات الرسمية والعرض على القضاء تطبيقا للائحة وقانون النقابة .

واستنكرت النقابة العامة لأطباء الأسنان المعلومات المغلوطة المثارة بشأن تأثير مخدر الأسنان الموضعى على غياب الوعى الكامل للمريض، مؤكده أنه كلام عار تماما من الصحة وأنه لا يؤثر اطلاقا على وعى المريض وإدراكه، وأن التخدير الكلى الذى يغيب فيه وعى المريض، لا يتم إلا داخل غرفة عمليات مجهزة وفى وجود طبيب تخدير متخصص وفريق عمل من الأطباء والتمريض .

وطالبت النقابة العامة الصحف ووسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة فى صياغة الأخبار نظرا لحساسية الأمر الشديدة فضلا عن المساس بسمعة مهنة بأكملها .

طبيب الاسنان المتحرش

وكانت قد تلقت النيابة العامة، تقارير الخبراء الفنيين المكلفين بفحص الأدلة الفنية المقدمة فى واقعة طبيب الأسنان الشهير المتهم بالتحرش وهتك عرض الرجال بالقوة، وهى عبارة عن مقاطع فيديوهات مقدمة من بعض المجنى عليهم يظهر فيها الطبيب وهو يحاول ملامسة أجزاء من أجسادهم بالقوة، وكذا التقارير الخاصة بهاتف المحمول الخاص بالمتهم وكاميرات المراقبة المتحفظ عليها.

وكشفت المقاطع المصورة للطبيب عن مفاجأة عززت الاتهام المنسوب إليه بملامسة الرجال وهتك عرضهم بالقوة. وتستكمل نيابة استئناف القاهرة، تحقيقاتها مع الطبيب الذى تم القبض عليه بناء على بلاغات قدمت ضده من 5 أشخاص اتهموه بهتك عرضهم بالقوة، من خلال إعادة استجواب المتهم، وسماع أقوال الشهود والاطلاع على تقارير الفنية والطبيبة.

عباس ابو الحسن

كان كشف الفنان عباس أبو الحسن، كواليس التحرش به لعدة مرات من قبل طبيب يدعى "باسم.س.ن"، موضحا أن بداية التعارف به كانت منذ 35 عاما، قائلا: "عرفته فى الجيم وكان لسه خريج أسنان.. وكانت بصاته غريبة جدا ليا.. وكان معروف إنه بيفتح على الناس الحمامات وهي بتستحمى".

أضاف أبو الحسن، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أنه تم ضبط هذا الطبيب المتحرش مع حالة تعانى من تأخر عقلى كان يعمل فى الجيم الذى كان يتردد عليه هذا الطبيب، ولكن تم التغطية على هذا الحادث نهائيا، متابعا: "حصل معايا إنه مد إيده على عضوي الذكرى علشان يمسكه".

وتابع: "لو كنت 100 دكر فى بعض هتحس برعب من اللى حصل.. لأن اللى بيحصل شئ مهين.. وانا ضربته كذا مرة وفرمته.. وعمل نفس الشئ تانى معايا فى الأسانسير للأسف.. وده بيحسسك بنوع من الترويع النفسي.. ولو انت مش سليم نفسيا تتكسر".

وأشار الفنان عباس أبو الحسن، إلى أنه يرى أن هذا الطبيب يستمتع بالضرب مما يقوم به من أفعال مشينة مع الرجال، مشددا: "يجب إخصاء الذكر الذى يقوم بهذه الأفعال خاصة مع الناس"، مشيرا إلى أن هذا الطبيب ينتقي ضحاياه التى يستهدفها.

وعن الحملة التى شنها ضد الطبيب المتحرش، قال: "كان معايا صور كتير وشهادات لناس كتير.. بس ماكنتش معايا شهادة المطرب تميم يونس، ولا شهادة واحد تانى كان معاه فيدوهات مرعبة لهذا الطبيب".