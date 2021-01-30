شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: مشروع تطوير قرى الريف المصرى سيحقق نقلة نوعية غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومى لتطوير القرى المصرية الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى يأتى فى إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أن هذا المشروع يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة قرى الريف المصرى الذى يعيش فيها 56% من السكان خلال ثلاث سنوات فقط وذلك من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل، وتبدأ المرحلة الأولى للبرنامج ب51 مركز سيتم نهو الأعمال المطلوبة بها خلال عام واحد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده اليوم اللواء محمود شعراوى بمحافظة الأقصر مع كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر و اللواء أشوف الداودى محافظ قنا ومحمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الاقصر، ومشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية من بينهم الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة التنفيذية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة وعدد من قيادات الوزارة ورؤساء المراكز المستهدفة فى المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف 1500 قرية فى 51 مركز خلال العام الحالى، كما يشارك فى الاجتماع أيضاً ممثلى الجهات المسئولة عن التنفيذ.

وأشار شعراوى، إلى أن البرنامج يدار تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويشرف عليه بشكل مباشر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتشارك كل أجهزة الدولة فى التخطيط له وتنفيذه.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة" تعد نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ التنمية فى مصر، حيث لم يسبق منذ عقود أن تبنت الدولة برنامجاً شاملاً بهذا الحجم لتطوير كافة القرى المصرية، فوفقاً لتوجيهات الرئيس السيسى فإن الاستثمارات المتوقعة لهذا البرنامج خلال ثلاث سنوات تبلغ 515 مليار جنيه، ويبلغ متوسط الاستثمارات لكل مركز 3 مليار جنيه .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المشروع القومى يعد تعبيراً عن النجاح الذى حققته الدولة المصرية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى بدأته منذ عام 2014 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستكمالاً لحركة البناء والعمران التى طالت كل شبر فى أرض مصر خلال السنوات الستة الماضية، لافتاً إلى أنه جاء الوقت الذى يجنى فيه الريف المصرى ثمار هذا الإصلاح، حيث يهدف البرنامج إلى التطوير الشامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فى كافة القرى، فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بكل قرية .

شارك فى الاجتماع أيضاً محمد عبد الفتاح ادم سكرتير عام محافظة الأقصر، اللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد بالأقصر، المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق ومستشار محافظ الاقصر للمشروعات.