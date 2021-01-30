نقابة الأسنان تصدر بيانًا بشأن واقعة "الطبيب المتهم بالمتحرش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أصدرت نقابة أطباء الأسنان، اليوم السبت، بيانًا بشأن واقعة اتهام طبيب أسنان شهير بتهمة التحرش داخل عيادته، مؤكدة متابعتها باهتمام بالغ تحقيقات النيابة العامة في هذا الصدد.

وقالت النقابة إن أولوياتها تتمثل في المقام الأول حماية أعضاء المهنة وسمعتهم وشرف المهنة وآدابها العامة، والحفاظ على السلم المجتمعي، ولن تتردد في توقيع أقصى درجات العقوبة على المخطئ بما يتناسب مع فعله وردعا له وحماية لسمعة مهنة عريقة ومحترمة، وبمجرد انتهاء التحقيقات الرسمية والعرض على القضاء تطبيقا للائحة وقانون النقابة.

واستنكرت النقابة ما وصفته بـ"المعلومات المغلوطة" بشأن تأثير مخدر الأسنان الموضعي على غياب الوعى الكامل للمريض، قائلة إنه "كلام عارٍ تماما عن الصحة، إذ لا يؤثر إطلاقا على وعي المريض وإدراكه، وأن التخدير الكلي الذي يغيب فيه وعي المريض، لا يتم إلا داخل غرفة عمليات مجهزة وفي وجود طبيب تخدير متخصص وفريق عمل من الأطباء والتمريض".

وطالبت نقابة الأسنان، الصحف ووسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة في صياغة الأخبار نظرا لحساسية الأمر الشديدة فضلا عن المساس بسمعة مهنة بأكملها.

كانت النيابة العامة، أمرت بحبس طبيب متهم بهتك عرض رجال بالقوة، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

وذكرت النيابة في بيان الأربعاء الماضي، أنها تلقت بلاغًا من خمسة أشخاص في شهر سبتمبر من العام الماضي ضدَّ طبيب أسنان لتحرشه بهم وهتكه عرضهم بالقوة.

وبإلقاء القبض عليه يوم الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري استجوبته "النيابة العامة" وواجهته بالأدلة الفنية التي قدَّمها المجني عليهم ضدَّه، وعثرت بهاتفه المحمول على أدلَّة فنيَّة أخرى تُعزِّز الاتهامَ المنسوب إليه، فقرَّر أنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، وأنَّ هذا الاضطراب وإن كان لا يَسلبه وعيَهُ وإدراكَهُ فإنه زيَّن له ارتكاب سلوكٍ خاطئٍ.

وأمرت "النيابة العامة" بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وفحص الأدلة المتوافرة ضدَّه فنيًّا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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