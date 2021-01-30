وزير التنمية المحلية ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي يوقعان اتفاقا إطاريا للتعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وقع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ومنجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، الاتفاق الإطاري للتعاون بين الوزارة والبرنامج والاتفاق على مجالات التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال زيارة وزير التنمية المحلية لمركز الأقصر التنسيقي للابتكار ونقل المعرفة بمشاركة كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وآلاء الزهيري مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة والبرنامج.

وسيتم التعاون بين الوزارة والبرنامج خلال الفترة المقبلة في عدد من المجالات ومن بينها الربط بين مركز الأقصر ومركز "نارو" مقر إقليم الشمال الأفريقي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية والذي تستضيفه القاهرة لتبادل ونشر التجارب الناجحة والخاصة بمشروعات وزارة التنمية المحلية وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومشروعات مبادرة حياة كريمة ومجالات تنمية المدن.

وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين ضمن الاتفاق الإطاري تنفيذ البوابة "الجيومكانية" لوزارة التنمية المحلية والتي تهدف إلى رصد ومتابعة كافة المشروعات والخدمات التي تديرها وتشرف عليها الوزارة بالمحافظات، عبر إنشاء وحدة نظم المعلومات الجيومكانية بالوزارة وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية مركزية موحدة وتنظيم عملية تبادل المعلومات والبيانات بين الوزارات والمحافظات وبناء نظام لدعم عمليات اتخاذ القرار وإدارة الأزمات.

ووفق الاتفاق الإطاري سيقدم البرنامج الدعم الفني والتقني لتحديد الهيكل التنظيمي والكوادر الفنية المطلوبة حيث تم تدريب عدد من العاملين بالوزارة على أحدث برامج نظم المعلومات الجغرافية بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى.

كما يشمل الاتفاق الإطاري أيضاً إنشاء منصة التجارة الإلكترونية لتسويق منتجات المحافظات اليدوية والتراثية "أيادي مصر" بهدف دعم المنتجات اليدوية للمرأة بالمحافظات لتمكينها اقتصاديا وتحسين القدرة التسويقية وزيادة فرص البيع والشراء والمساعدة في الوصول للأسواق، وستقوم الوزارة بالتنسيق الأساسي بين مختلف الوزارات والهيئات التنفيذية المحلية لتحسين معيشة المجتمعات المحلية وتحسين آلية تقديم الخدمات، وستقوم الوزارة بالإشراف على المنصة بالتعاون مع البرنامج.

وقال شعراوي، إن هذه المنصة ستعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات ومساعدة بعض القرى التي تتميز بصناعة المنتجات والصناعات اليدوية والتراثية والبيئة للترويج والتسويق لتلك المنتجات داخلياً وخارجياً.

ويتضمن الاتفاق الإطاري بين الجانبين مشروع دعم مجتمعات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في صعيد مصر والذي يقوم البرنامج بتنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة في محافظات أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط وسيتم التوسع في حوالي 60 قرية جديدة بمحافظات الصعيد خلال الفترة الحالية.

ويهدف هذا المشروع إلى زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية، وزيادة دخل المزارعين وخلق فرص عمل واستدامتها والحفاظ عليها.

وقال منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، إنه سيتم الانتهاء خلال شهر من تنفيذ المنصة الإلكترونية والبوابة الجيومكانية، وقدم الشكر على الدعم والاهتمام الذي يقدمه وزير التنمية المحلية والوزارة للانتهاء من تلك المشروعات المهمة.