توجيه رئاسي ورسالة تليفون.. الإعلان عن إجراءات نتيجة حجز شقق "سكن لكل المصريين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، البدء رسميا في إجراءات فحص وفرز مستندات الحاجزين ضمن إعلان المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" والتي تضمنت شقق بمشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط وانتهى التقديم نهاية الشهر الماضي.

مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أكدت أن فرز المستندات المقدمة عبر الموقع الإكتروني المخصص للتقديم، تتم للتأكد من مدى مطابقة المتقدمين لشروط الحجز في الإسكان الاجتماعي، حيث سيتم تقسيم المتقدمين جزئين، الأول المنطبق عليهم الشروط وأوراقهم سليمة ولا يوجد أي نقص في مستند واحد، أما الجزء الثاني غير منطبق عليهم الشروط وذلك يكون لعدة أسباب منها نقص بعض الملفات.

وأضافت أنه عقب الانتهاء من فرز المستندات والملفات، سيتم فتح باب التظلمات أمام المواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط كفرصة ثانية لهم لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة، لتعديل موقفهم من غير المنطبق إلى المنطبق.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أنه سيتم إرسال رسائل نصية لجميع المواطنين الحاجزين الذين سيتم فرز طلباتهم، ممن قاموا بسداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء المُنطبق عليهم الشروط أو غير المنطبق عليهم الشروط.

وأشارت إلى أن المتقدمين المنطبق عليهم الشروط سيتم إتاحة سداد الدفعات ربع السنوية لهم بواقع 12 دفعة ربع سنوية، خلال مدة التنفيذ وقدرها 3 سنوات حيث يبدأ سداد الدفعة الأولى في 1 أبريل 2021.

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق، عدم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، والخاصة بالعملاء المتقدمين بشهادات دخل متجاوزة للحد الأقصى والأدنى للدخل، وكذلك للسن.

ووفقا لآخر إحصائية من وزارة الإسكان عن المتقدمين في شقق سكن لكل المصريين وصل عدد المتقدمين لـ312 متقدم.

وكان وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، أكد أنه يوجد تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقبول كل من تنطبق عليهم الشروط في مبادرة سكن لكل المصريين.

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