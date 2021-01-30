كيف تحصل على رخصة قيادة مهنية أو خاصة في قانون المرور الجديد؟ - (12 إجراء)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

انتهت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم السبت، من إقرار المادة المتعلقة بشروط إصدار رخص القيادة (مهنية أو خاصة)، وذلك في التعديلات التي تجريها على قانون المرور الجديد .

وحددت المادة عددًا من الشروط الواجب توافرها لاستخراج رخصة السيارة، والتي جاءت على النحو التالي:

- ألا تقل سن المتقدم للحصول على الرخصة المهنية عن 21 عامًا.

- لا تقل سن المتقدم للحصول على الرخصة الشخصية عن 18 عامًا.

- إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة قبل تسليم الرخصة.

- الحصول على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية.

- لا تمنح الرخصة إلا بعد اجتياز دورة تدريبية في أساسيات القيادة الآمنة بأحد مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور.

- فحص طبي بمراكز معتمدة من الإدارة العامة.

- لا يوجد أحكام في إحدى الجرائم الجنائية؛ سواء المخدرات أو المخلة بالشرف أو ضبط صاحب الرخصة في حالة سُكر أو الجرائم الإرهابية.

- وضع قواعد وشروط لإجراء الاختبار الفني لقيادة السيارة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج.

- ألا يكون حصل على حكم سابق في جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة.

- تقديم 4 صور شخصية 4×6.

- تقديم شهادتَين طبيتَين "باطنة ونظر".

- تقديم صورتَين من بطاقة الرقم القومي.