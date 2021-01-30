كيف تحصل على رخصة قيادة مهنية أو خاصة في قانون المرور الجديد؟ - (12 إجراء)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
انتهت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم السبت، من إقرار المادة المتعلقة بشروط إصدار رخص القيادة (مهنية أو خاصة)، وذلك في التعديلات التي تجريها على قانون المرور الجديد .
وحددت المادة عددًا من الشروط الواجب توافرها لاستخراج رخصة السيارة، والتي جاءت على النحو التالي:
- ألا تقل سن المتقدم للحصول على الرخصة المهنية عن 21 عامًا.
- لا تقل سن المتقدم للحصول على الرخصة الشخصية عن 18 عامًا.
- إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة قبل تسليم الرخصة.
- الحصول على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية.
- لا تمنح الرخصة إلا بعد اجتياز دورة تدريبية في أساسيات القيادة الآمنة بأحد مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور.
- فحص طبي بمراكز معتمدة من الإدارة العامة.
- لا يوجد أحكام في إحدى الجرائم الجنائية؛ سواء المخدرات أو المخلة بالشرف أو ضبط صاحب الرخصة في حالة سُكر أو الجرائم الإرهابية.
- وضع قواعد وشروط لإجراء الاختبار الفني لقيادة السيارة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج.
- ألا يكون حصل على حكم سابق في جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة.
- تقديم 4 صور شخصية 4×6.
- تقديم شهادتَين طبيتَين "باطنة ونظر".
- تقديم صورتَين من بطاقة الرقم القومي.