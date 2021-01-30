بدء عمل المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

انطلق رسميًا العمل بالمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بمقر أكاديمية الشرطة، وبدء المهام الموكلة إليه لإعداد وتدريب الكوادر الوطنية والدولية للعمل ببعثات حفظ السلام من خلال العديد من الدورات التدريبية والبرامج المتخصصة والدراسات والأبحاث التي تؤهل الكوادر المشاركة ببعثات حفظ السلام لأداء المهام المنوطة بهم بفاعلية وتزويدهم بالخبرات والقدرات التي تتوافق مع متطلبات عمليات حفظ السلام الحالية والمستقبلية.

ويضطلع المركز بالمهام:- إعداد وتدريب الكوادر الوطنية والدولية للعمل ببعثات حفظ السلام وتقديم كافة أوجه الدعم للراغبين في المشاركة من الجنسين .

وتنظيم الفعاليات المختلفة (دورات تدريبية – ندوات – مؤتمرات – ورش عمل ..) تنسيقا مع الجهات الوطنية والدول الصديقة والمنظمات (الدولية – الإقليمية) بما يعزز دور المكون الشرطي بعمليات حفظ السلام.

واعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بكافة أوجه عمل البعثات الأممية في إطار استعراض التحديات التي تواجه المشاركين بها وبحث سبل التغلب عليها.

التعاون التدريبي وتبادل الخبرات مع الكيانات المناظرة (دوليا – إقليمياً – محلياً) لتطوير أداء العناصر الأممية بما يخدم أهداف بعثات حفظ السلام فضلاً عن نقل الخبرات في مجالات ذات الصلة للمعاهد التدريبية الشرطية الوطنية.

وتم تصميم المركز ليكون صرحاً تدريبياً متميزاً يذخر بكافة مساعدات التدريب وكافة المنشآت التي تمكنه من أداء رسالته التدريبية وفقاً لأحدث المعايير العالمية ومن بينها مباني وقاعات التدريب وميادين تدريبية تم إعدادها وفقاً لأحدث المعايير والتصميمات التي توفر بيئة تحاكى الظروف المختلفة التي يتعرض لها المشاركين بعمليات حفظ السلام .

وفى هذا الإطار تجدر الإشارة إلى اضطلاع وزارة الداخلية المصرية بالمشاركة في كافة مبادرات الأمم المتحدة الخاصة بتطوير منظومة عمل البعثات الأممية أو مراجعة الأطر الاستراتيجية للبعثات الأممية وتضطلع بتقديم إسهاماتها في ضوء خبرات كوادرها كما تشارك في كافة الفعاليات التي يتم تنظيمها برعاية المنظمة الدولية (مؤتمرات – اجتماعات – ورش عمل – ندوات – دورات تدريبية)، والتي يتم من خلالها استعراض التحديات التي تواجهها بعثات حفظ السلام وسبل التغلب عليها بما يعزز دور المكون الشرطي بها ويمكنه من تنفيذ المهام الموكلة إليه على النحو الأفضل .

يأتي ذلك انطلاقا من الدور المحوري للدولة المصرية كإحدى الدول الفاعلة والمساهمة فى كافة عمليات صون الأمن والسلم الدوليين من خلال تقديم الدعم عبر البعثات الأممية بوصفها ركيزة أساسية لمنظمة الأمم المتحدة لصون وبناء السلام بمناطق النزاعات والعمل على احتواء انعكاساتها السلبية تماشياً مع المقررات الدولية.

جاء ذلك استمراراً للنجاحات التي حققتها وزارة الداخلية عبر مشاركاتها بالعديد من الوحدات الشرطية ببعثات حفظ السلام الدولية لمنظمة الأمم المتحدة بالعديد من الدول لتحقيق الأمن والسلام، من خلال العديد من الكوادر الشرطية.

كان من نتاج تلك المشاركات المتميزة والفاعلة أن تحتل مصر المركز الـ " 3" في إحصائية منظمة الأمم المتحدة الخاص بتصنيف الدول الأكثر مشاركة بقوات شرطية ببعثات حفظ السلام كما تحتل مركزاً متميزاً ضمن العشر دول الكبرى الأولى المساهمة بقوات في البعثات الأممية على المستوى الدولي.