شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 5 حالات من مصابي كورونا من مستشفى قفط التعليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفي قفط التعليمى عن تعافي وخروج ٥ حالات من مصابى كورونا، بعد تماثلهم للشفاء التام

وأكد الدكتور أحمد كمال مدير المستشفي، ان خروج ٥ حالات من مصابى كورونا يرفع عدد المتعافين إلى ٧٦ حالة خروج من المستشفى منذ بداية الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد مشيدا بالدورالهام للدكتور محمد فوزي، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية والدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحه بقنا

وأضاف الدكتور مصطفى فهمى المشرف الطبى بالمستشفى أن الحالات التي خرجت منهم ممرضه و٤ حالات من أصحاب الأمراض المزمنة وأعمارهم ما بين الستين والسبعين عاما.

خروج حالات تعافى من قفط التعليمى

خروج حالات تعافى من قفط التعليمى