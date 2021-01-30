شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة بدسوق لمتابعة الأسواق وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت إشراف المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق تم تنفيذ حملة رقابية بالمرور على المحلات والمطاعم والكافيهات والسوبر ماركت ومحلات الجزارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وغلق المحلات والمطاعم الغير ملتزمة بالاشتراطات للتأكد من ارتداء الكمامات الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا واسفرت الحملة عن تحرير 20محضر عدم ارتداء الكمامات.

جاء ذلك بحضور كلا من نواب رئيس المدينة، .المحاسب السيد عبدالستار، المحاسب احمد سلطان، وجابر داود رئيس قسم الاشغالات ورامى حماد الغلق الادارى وفريق المتابعة الميدانية.

يأتي وذلك في إطار اتخاذ رئاسة مركز ومدينة دسوق، للجهود الاحترازية لصحة وسلامة المواطنين، في المجابهة والتصدي لعدوى فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء ،وتنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.