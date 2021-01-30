شكرا لقرائتكم خبر عن «البرعي» يتفقد الرعاية المركزة بمستشفى السويس العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد البرعى، وكيل وزارة الصحة بالسويس، قسم الرعاية المركزة بمستشفى السويس العام، للاطمئنان على سير العمل وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الخاصة بالقسم وأيضاً الإشراف الفنى على جميع الأجهزة والتأكد من عملها بكفاءة، وأن جميع الأجهزه تعمل طبقاً للمعايير الطبية الخاصة بها لتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى داخل الرعاية المركزة والمتوسطة.

رافقه خلال الجولة، الدكتور رضا فكرى وكيل المديرية، والدكتور محمود عوض مدير الرعاية الحرجة والحضانات بالمديرية، ومحمد منصور مدير الشؤون الإدارية بالمديرية.

وجاء ذلك للتأكد من حصول المرضى على خدمة طبية ذات جودة عالية والاطمئنان عليهم داخل الرعاية المركزة والتأكد من تواجد الفريق الطبى بالكامل من أطباء وتمريض وجميع العاملين والالتزام بمواعيد العمل والنوبتجيات والاهتمام بنظافة المستشفى والتعقيم والتأكيد على الإجراءات الاحترازيه. وقدم الشكر لجميع العاملين على مجهوداتهم وأداء العمل بإتقان وكفاءة خاصة في الأوقات الصعبة والتى يقع فيها العبء الأكبر على القطاع الصحى.