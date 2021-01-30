شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال التخلص من مخلفات الأمطار والتجميل بمصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم السبت أعمال كسح المياه الناتجة عن سقوط مياه الأمطار بشوارع المدينة المختلفة والتعامل الفورى معها، بالإضافة إلى تسوية التربة الرملية بالشوارع العامة والفرعية.

كما أكد على أهمية التواجد الدائم بالشارع على مدار اليوم وخلال الفترة الصباحية وكذا بالفترة المسائية وتواجد الجميع وفرق العمل بأعمال كسح مياه الامطار من جميع مناطق المدينة المتخلفة وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالي للمصيف.

بالإضافة إلى أعمال حملات النظافة والتجميل بجميع القطاعات بالمدينة والتأكد من تفريغ جميع الحاويات وتهذيب الأشجار والنخيل وذلك بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمدينة وقسم النظافة العامة والحملة الميكانيكية، ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ لكافة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

وأكد على إستمرار الحملة يومياً لإنضباط الشارع ومنع التجمعات وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والاستعداد لصيف «٢٠٢١».