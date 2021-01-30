شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدان مشروعات برنامج الأغذية العالمي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جولته لمحافظة الأقصر، السبت، بزيارة قرية البغدادي التابعة لمركز ومدينة البياضية.

تفقد الوزير ومحافظ الأقصر ومنجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، وعدد من قيادات الوزارة والبرنامج، أنشطة مشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائى المنفذة بالقرية، حيث استمعوا من المزارعين إلى تفاصيل مشروع التغيرات المناخية بالبغدادى والذي يعد أحد مشروعات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لدعم أكثر من 120 ألف شخص من خلال التدخلات المنفذة لمواجهة تغير المناخ والتوعية.

وتعد قرية البغدادى واحدة من 64 مجتمعاً ريفياً يقدم لها البرنامج الدعم للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في صعيد مصر ومساعدتهم على تقليل خسائر محاصيلهم وزيادتها من خلال تجميع الأراضى وتحسين تقنيات الزراعة والرى واستخدام الطاقة النظيفة لضخ المياه واستخدام أنواع أفضل من البذور واستخدام الآلات.

كما قام وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر بتفقد عدد من المشروعات في قرية البغدادي وعلى رأسها تبطين الترع وتقنيات زراعة محسنة وتجميع حيازات الأراضى ومحطة طاقة شمسية، حيث أشاد الوزير بمشروع دعم مجتمعات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بقرية البغدادي والذي يقوم البرنامج بتنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة في محافظات أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط والذي سيتم التوسع في نحو 60 قرية جديدة بمحافظات الصعيد خلال الفترة الحالية، ويهدف هذا المشروع إلى زيادة الانتاج من المحاصيل الزراعية، زيادة دخل المزارعين وخلق فرص عمل واستدامتها والحفاظ عليها.

وعقب ذلك، قام «شعراوي»، بزيارة إلى مقر جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالقرية، حيث استمع إلى جهود برنامج الاغذية العالمي لدعم الجمعية في مساعدة ودعم الأسر وتقديم الرعاية الاجتماعية والمجتمعية لهم وتقديم قروض للسيدات لتمويل أنشطة اقتصادية مثل الإنتاج الحيواني والداجني والمشروعات الزراعية الصغيرة مثل تجفيف الطماطم، والتى يأمل البرنامج في ربطها بالمبادرات الناجحة والمتميزة لوزارة التنمية المحلية في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وكذا المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما استمع وزير التنمية المحلية إلى تجارب عدد من السيدات بالقرية في اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، موجها بدعم سيدات القرية للتوسع في مشروعاتهم الحالية في إطار جهود الوزارة لتمكين المرأة اقتصادياً وتقديم الرعاية الاجتماعية.

كما وجه بافتتاح منافذ بمركز البياضية لبيع منتجات السيدات من القرية ومساعدتهن في التسويق وزيادة الدخل والتوسع في انشطتهم الاقتصادية، وأشار المحافظ إلى أنه سيتم عقد لقاء مع السيدات بالقرية مع مسئولي المشروعات الصغيرة بالمحافظة وتوفير المنافذ لهم مجاناً بما يساعد في تسويق تلك المنتجات.

وقال الوزير موجهاً حديثه لسيدات القرية والأهالي: «إحنا جايين علشان نخدمكم وده شغلنا وهنساعدكم في زيادة مشروعاتكم»، مكلفا بتوفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية للسيدات في القرية.

وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يزوران قرية البغدادي لتفقد مشروعات برنامج الاغذية العالمي لدعم صغار المزارعين

وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يزوران قرية البغدادي لتفقد مشروعات برنامج الاغذية العالمي لدعم صغار المزارعين

وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يزوران قرية البغدادي لتفقد مشروعات برنامج الاغذية العالمي لدعم صغار المزارعين

وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يزوران قرية البغدادي لتفقد مشروعات برنامج الاغذية العالمي لدعم صغار المزارعين

وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يزوران قرية البغدادي لتفقد مشروعات برنامج الاغذية العالمي لدعم صغار المزارعين

من جانبه، أوضح محافظ الاقصر أن مشروع التغيرات المناخية يأتي في إطار خطة محافظة الأقصر لتطوير المنظومة الزراعية لما لها من أهمية كبيرة في مسيرة التنمية والتقدم وفقاً لرؤية الدولة لتحقيق التنمية الزراعية ضمن خطة التنمية المستدامة 2030، ويضم المشروع 4 أفرع بمراكز المحافظة وتشمل مركز البياضية «الحبيل – البغدادى»، ومركز الطود «الطود شرق- العديسات بحري»، ومركز أرمنت «أرمنت الحيط – المحامييد بحري»، ومركز إسنا «النجوع قبلي – كومير – توماس 3»، مشيراً إلى ان قرية البغدادي هي واحدة من بين 64 قرية في صعيد مصر يدعمها المشروع المشترك الذي تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الأغذية العالمي، وتساعد هذه الشراكة الناجحة بين برنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي صغار المزارعين على مواجهة الصدمات المناخية، وتشجع على استخدام تقنيات توفير المياه واستخدام حلول مبتكرة أخرى.

ومن جانبه، أعرب منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة عن اعتزاز البرنامج بالتعاون مع الحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية في مختلف مجالات التعاون الحالية.

وأكد منجستاب هايلي، على أهمية الدور الذي تلعبه وزارة التنمية المحلية لدعم تنفيذ مشروعات برنامج الأغذية العالمى بالمحافظات المصرية خاصة في إطار التنسيق بين البرنامج ووزارة التعاون الدولى خلال الفترة الحالية لتطوير عدد من القرى بالمحافظات، وأشاد هايلى بدور الوزارة لتحسين مستوى معيشة المواطنين بالمحافظات، مؤكداً أن الشراكة مع وزارة التنمية المحلية هامة جداً للبرنامج خلال الفترة الحالية .

وعرض مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة آخر مستجدات المشروعات التي يقوم البرنامج بتنفيذها على أرض المحافظات حالياً خاصة برامج تمكين المرأة والشباب ودعم صغار المزارعين وزيادة الناتج الزراعي عن طريق توحيد الحيازات وتقديم الدعم الفني لهم، لافتاً إلى أن البرنامج يعمل على كل فئات الأسرة في القرى للمساعدة في توفير فرص عمل وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأشار هايلي إلى أنه من المقرر أن ينفذ البرنامج مشروعات في 60 قرية جديدة في 5 محافظات بالصعيد أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط بتمويل من الحكومة الهولندية والجهات المعنية المصرية عبر تقديم الدعم للمزارعين لتوحيد الحيازات للأراضى الزراعية الصغيرة واستخدام أساليب الرى الحديث بعد النجاح الذي حققه هذا المشروع في 60 قرية بالمرحلة الأولى ورغبة المزارعين في عدد كبير من القرى للاستفادة منه وفقاً للمعايير التي وضعتها وزارة الزراعة وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.